Süt bedelleri ödeniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, süt bedellerinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.



SÜTEK’ten yapılan yazılı açıklamada, 1-15 Şubat 2019 devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin geriye kalan yüzde 35 oranında kısmi ödemenin yapıldığı kaydedildi.



Açıklamada, 1-15 Şubat 2019 döneminde SÜTEK’e süt veren 831 üretici için toplam 14 milyon 902 bin 816 TL’lik ödemenin geriye kalan 5 milyon 215 bin 985 TL’sinin üreticilerin hesaplarına yatırıldığı belirtildi.

