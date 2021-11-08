Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 16-30 Eylül 2021 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin tamamını bugün ödediğini açıkladı.
Süt bedelleri ödendi
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 16-30 Eylül 2021 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin tamamını bugün ödediğini açıkladı.
08 Kasım 2021 Pazartesi 20:15
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 16-30 Eylül 2021 döneminde SÜTEK’e süt veren 708 üretici için çiğ süt bedellerinin tamamı (22 milyon 740 bin 912.12 TL) üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.