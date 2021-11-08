Süt bedelleri ödendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 16-30 Eylül 2021 döneminde SÜTEK’e süt veren 708 üretici için çiğ süt bedellerinin tamamı (22 milyon 740 bin 912.12 TL) üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı.