Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 1- 15 Aralık devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.
Süt bedelleri bugün ödenmeye başladı
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 1- 15 Aralık devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.
20 Ocak 2020 Pazartesi 15:52
SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 1- 15 Aralık 2019 döneminde SÜTEK’e süt veren 643 üretici için toplam 14,048,117.67 TL’lik olan çiğ süt bedelleri bugün üreticilerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu.
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