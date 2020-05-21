Süt bedelleri bugün ödeniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) 16 - 31 Mart devresinin geriye kalan yüzde 15'lik kısmını ve 01 - 15 Nisan devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin yüzde 75'ini bugün ödüyor.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre 16 - 31 Mart döneminde SÜTEK’e süt veren 869 üretici için toplam 19 milyon 75 bin 465 TL’lik çiğ süt bedelinin kalan 2 milyon 861 bin 323 TL’si bugün üreticilerin hesaplarına ve bankaya yatırıldı.



Ayrıca 01 - 15 Nisan döneminde SÜTEK’e süt veren 868 üretici için toplam 17 milyon 911 bin 463 TL’lik olan çiğ süt bedellerin yüzde 75'i de bugün üreticilerin hesaplarına ve bankaya yatırıldı.