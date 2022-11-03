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'Survivor Taner Tolga Tarlacı cezaevinde intihara kalkıştı' iddiası!

03 Kasım 2022 Perşembe 10:24
'Survivor Taner Tolga Tarlacı cezaevinde intihara kalkıştı' iddiası!

Bir dönem adından sıkça söz ettiren Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı hakkında şaşırtan bir haberle gündeme geldi. Ses sanatçısı Onur Akay, cezaevinde olan Taner Tolga Tarlacı'nın intihara kalkıştığını duyurdu. Yarışmanın ardından adı skandallarla anılan ve bir süredir Güney Kıbrıs'ta yaşayan Survivor Taner'in, cezaevinde bileklerini keserek intihara kalkıştığı ve gardiyanlar tarafından kurtarıldığı iddia edildi.

2011 yılında katıldığı 'Survivor Ünlüler Gönüllüler'de farklı kişiliği ile kısa sürede adını geniş kitlelere duyuran Taner Tolga Tarlacı, yarışma sonrası 'Taner Firar'da programını da sunmuştu. Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı Güney Kıbrıs'a kaçan Taner'in, burada da gasp suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildiği ortaya çıkmıştı.

BİLEKLERİNİ KESTİ!

Onur Akay'ın iddiasına göre, Survivor'ın eski yıldızı, cezaevinde intihar girişiminde bulundu ve son anda gardiyanlar tarafından kurtarıldı. Bileklerini kestiği Rum gardiyanlar tarafından fark edilen Tarlacı'ya, ilk müdahaleyi cezaevi doktoru yaptı. İki gün müşahede altında tutulan Tarlacı, daha sonra tekrar koğuşuna geçti.

Uzun süredir ortalıkta gözükmeyen Taner Tolga Tarlacı'nın, Haziran 2022'de kesici aletle gasp etme suçu sebebiyle cezaevine girdiği ortaya çıkmıştı. Kendisine '3T' lakabını takan Tarlacı, kelepçeli fotoğrafı ile gündeme gelmişti.

TANER TOLGA TARLACI KİMDİR?

2 Eylül 1984 tarihinde Hamburg’da dünyaya gelen Taner Tolga Tarlacı, sekiz yaşına kadar Almanya’da eğitim aldıktan sonra ailesi ile Mersin’e taşındı. Aslen Kayserili olan, 2005'te Güney Kıbrıs’a yerleşen Taner, Girne Amerikan Üniversitesi’nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü mezunudur. 2010'da katrıldığı 'Yetenek Sizsiniz Türkiye'ye birinci turda veda eden Tarlacı, 2011'de mücadele ettiği Survivor'ı ise üçüncü olarak tamamladı.

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