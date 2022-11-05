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Sürücünün çarptığı yaya yaralandı!

05 Kasım 2022 Cumartesi 18:10
Sürücünün çarptığı yaya yaralandı!

Gazimağusa'da bir aracın çarptığı yaya yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaya, tedavi altına alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 14:30 sıralarında meydana geldi.

Ahmet Özdemir (E-52), yönetimindeki FM 331 plakalı araç ile Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinden gelip Dedeoğlu Çemberinden (Hurmalı Çember) Gazimağusa - Lefkoşa Anayoluna dönüşe geçtiği sırada, o esnada yolun kuzey kısmından güney kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Hale Seller (K-46)'e çarpmıştır. 

Kaza sonucu yaralanan yaya kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. 

Soruşturma devam etmektedir.

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