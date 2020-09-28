Sürücülerin Dikkatine! Lefkoşa\'dan Girne Yönüne Akan Trafik Kontrollü Veriliyor

Lefkoşa, 28 Eylül 20 : Gönyeli Çemberi çıkışında Kent Güvenlik Sistemleri kurulum çalışmaları yapıldığından trafiğin kontrollü verildiği Lefkoşa-Girne anayolunu kullanan sürücüler dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıldı.

Polisin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Kent Güvenlik Sistemleri kurulum çalışmaları nedeniyle Lefkoşa - Girne Anayolunun Gönyeli Çemberi çıkışında bugün saat 14.00 itibariyle yapılacak çalışma nedeniyle, çalışma süresince Lefkoşa'dan Girne yönüne gidecek sürücüler için trafik kontrollü olarak veriliyor. Sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur”

(HUR/FEZ)