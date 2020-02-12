Sürücülerin dikkatine

Polis, Girne-Değirmenlik dağ yolu için yeniden yoğun sis uyarısı yaptı; görüş mesafesinin 2 metreye kadar düştüğünü bildirdi.

Yoğun sisin, özellikle yolun Arapköy ikinci kavşağı ile zirve arasında etkili olduğunu kaydeden Polis Basın Subaylığı, görüş mesafesinin yer yer 2 metreye kadar düştüğünü kaydetti ve bu güzergâhı kullanacak sürücülerin yavaş, dikkatli ve varsa sis farları açık şekilde seyahat etmelerini istedi.

Meteoroloji Dairesi de bugün 17.00 ile yarın 09.00 arasında sis ve pus nedeniyle görüş mesafesinin düşeceği uyarısı yapmıştı.