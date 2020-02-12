banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
kapalı
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
120049
ALTIN
304.210
DOLAR
6.0506
STERLİN
7.8301
EURO
6.5899
Özersay liderimiz olacakmış!!!!
Özersay liderimiz olacakmış!!!!
Maliye’den cesur karar!
Maliye’den cesur karar!
KKTC’nin unutulan hastaları
KKTC’nin unutulan hastaları
İkinci perde başladı…
İkinci perde başladı…

Sürücülerin dikkatine

Polis, Girne-Değirmenlik dağ yolu için yeniden yoğun sis uyarısı yaptı; görüş mesafesinin 2 metreye kadar düştüğünü bildirdi.

Sürücülerin dikkatine

Polis, Girne-Değirmenlik dağ yolu için yeniden yoğun sis uyarısı yaptı; görüş mesafesinin 2 metreye kadar düştüğünü bildirdi.

12 Şubat 2020 Çarşamba 19:47
Sürücülerin dikkatine

Polis, Girne-Değirmenlik dağ yolu için yeniden yoğun sis uyarısı yaptı; görüş mesafesinin 2 metreye kadar düştüğünü bildirdi.

banner317
Yoğun sisin, özellikle yolun Arapköy ikinci kavşağı ile zirve arasında etkili olduğunu kaydeden Polis Basın Subaylığı, görüş mesafesinin yer yer 2 metreye kadar düştüğünü kaydetti ve bu güzergâhı kullanacak sürücülerin yavaş, dikkatli ve varsa sis farları açık şekilde seyahat etmelerini istedi.

Meteoroloji Dairesi de bugün 17.00 ile yarın 09.00 arasında sis ve pus nedeniyle görüş mesafesinin düşeceği uyarısı yapmıştı.

banner335
Son Güncelleme: 12.02.2020 22:53
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hılarıon Kavşağı-ciklos Arasında Görüş Mesafesi Sis Yüzünden Düştü
St. Hılarıon Kavşağı-ciklos Arasında Görüş Mesafesi Sis Yüzünden Düştü
Girne Özgürada Lions Kulübü, Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne Yardımda Bulundu
Girne Özgürada Lions Kulübü, Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne Yardımda Bulundu
Eroğlu: “Ana vatansız KKTC olmaz”
Eroğlu: “Ana vatansız KKTC olmaz”
Gazi Baf Dayanışma Derneği’nin Baf Şehitleri Anıtı Projesine 250 Bin Tl Bağış
Gazi Baf Dayanışma Derneği’nin Baf Şehitleri Anıtı Projesine 250 Bin Tl Bağış
Meteorolojiden sis uyarısı
Meteorolojiden sis uyarısı
Taksicilerin korsan isyanı!
Taksicilerin korsan isyanı!
Halil Falyalı’dan Baf Şehitleri İçin Anlamlı Bağış
Halil Falyalı’dan Baf Şehitleri İçin Anlamlı Bağış
DAÜ Dr. Fazil Küçük Tip Fakültesi Öğretim Üyesi yenidoğanda anne sütünün önemi ile ilgili açiklamalarda bulundu
DAÜ Dr. Fazil Küçük Tip Fakültesi Öğretim Üyesi yenidoğanda anne sütünün önemi ile ilgili açiklamalarda bulundu
Korkutan kaza!
Korkutan kaza!
Avcılar Doğaya 10 Bin Fidan Dikiyor
Avcılar Doğaya 10 Bin Fidan Dikiyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim