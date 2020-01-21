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Sürücülerin dikkatine

Girne’de Ecevit Caddesi boyunca fiber optik kablo döşenmesi için kazı yapılacak olması nedeniyle yarın sabah 09.00’dan itibaren çalışma süresince trafik tek şeritten verilecek. 

Sürücülerin dikkatine

Girne’de Ecevit Caddesi boyunca fiber optik kablo döşenmesi için kazı yapılacak olması nedeniyle yarın sabah 09.00’dan itibaren çalışma süresince trafik tek şeritten verilecek. 

21 Ocak 2020 Salı 17:26
Sürücülerin dikkatine

Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, Girne’de  yarın Ecevit Caddesi boyunca Hirondel Çemberi- çevre yolu üst geçit çemberi  ve Onar Village arasındaki  mesafede fiber optik  kablo döşenmesi için kazı çalışması yapılacak olması nedeniyle saat 09.00’dan itibaren  çalışma süresince  trafik tek şeritten verilecek.
 

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Açıklamada, bu güzergahı kullanacak sürücülerin  yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
 

Son Güncelleme: 21.01.2020 21:12
Anahtar Kelimeler:
Girne’de Ecevit Caddesi Yol çalışması
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