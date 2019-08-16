banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96151
ALTIN
270.394
DOLAR
5.5498
STERLİN
6.7579
EURO
6.1469
Sürücülerin dikkatine!
SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!
Suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında 7 kişi tutuklandı
7 KAÇAK DAHA TUTUKLANDI
Gazimağusa’da kavga!
GAZİMAĞUSA’DA KAVGA!
Girne’de kavga!
GİRNE'DE KAVGA!
banner307

Sürücülerin dikkatine!

Polisten sürücülere uyarı

Sürücülerin dikkatine!

Polisten sürücülere uyarı

16 Ağustos 2019 Cuma 11:11
Sürücülerin dikkatine!

POLİS SÜRÜCÜLERİ UYARDI: “TRAFİK AKIŞI BUGÜN VE YARIN BELİRLİ SAATLERDE II. TÜNEL YOLUNDAN VE TEK ŞERİTTEN KONTROLLÜ VERİLECEK”

Polis, Akıncılar köyü 1’inci tünel yolu üzerinde yarın yapılacak drag yarışı nedeniyle trafik akışının bugün ve yarın belirli saatlerde 2’nci tünel yolu üzerinden ve tek şeritten sağlanacağını duyurdu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu yarın 18.00-01.00 saatleri arasında Akıncılar köyü 1’inci tünel yolu üzerinde drag yarışı düzenleyecek.

banner317
Bugün 17.00 – 01.00 saatleri arasında söz konusu güzergahta test sürüşleri ve sıralama turları olacak.

Belirtilen tarih ve saatlerde trafik akışı 2’nci tünel yolundan ve tek şeritten kontrollü verilecek.

Polis, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmelerini, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

Son Güncelleme: 16.08.2019 14:29
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GAÜ, yetenek sınavları Türkiye genelinde devam ediyor
GAÜ, yetenek sınavları Türkiye genelinde devam ediyor
Bkp Başkanı İzcan: “sanata Zincir Vurmak Mümkün Değildir”
Bkp Başkanı İzcan: “sanata Zincir Vurmak Mümkün Değildir”
Yer yer sağanak yağmur bekleniyor
Yer yer sağanak yağmur bekleniyor
Başbakan Tatar 6. Halk Dansları Ve Barış Festivali’ne Katılacak Halk Dansları Ekiplerini Kabul Etti
Başbakan Tatar 6. Halk Dansları Ve Barış Festivali’ne Katılacak Halk Dansları Ekiplerini Kabul Etti
Karakolda polise saldırdı...
Karakolda polise saldırdı...
Kaçaklar bir bir yakalanıyor...
Kaçaklar bir bir yakalanıyor...
KIBTEK'ten tüketicilere duyuru...
KIBTEK'ten tüketicilere duyuru...
Gönyeli’de dünkü elektrik arızası sırasında elektrikli cihazları zarar gören tüketicilerin dikkatine!
Gönyeli’de dünkü elektrik arızası sırasında elektrikli cihazları zarar gören tüketicilerin dikkatine!
KTÖS, hizmetiçi kurslarla igili önerilerde bulundu
KTÖS, hizmetiçi kurslarla igili önerilerde bulundu
Sol Hareket: “Tiyatro susturulamaz”
Sol Hareket: “Tiyatro susturulamaz”

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim