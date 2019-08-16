Sürücülerin dikkatine!

POLİS SÜRÜCÜLERİ UYARDI: “TRAFİK AKIŞI BUGÜN VE YARIN BELİRLİ SAATLERDE II. TÜNEL YOLUNDAN VE TEK ŞERİTTEN KONTROLLÜ VERİLECEK”

Polis, Akıncılar köyü 1’inci tünel yolu üzerinde yarın yapılacak drag yarışı nedeniyle trafik akışının bugün ve yarın belirli saatlerde 2’nci tünel yolu üzerinden ve tek şeritten sağlanacağını duyurdu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu yarın 18.00-01.00 saatleri arasında Akıncılar köyü 1’inci tünel yolu üzerinde drag yarışı düzenleyecek.

Belirtilen tarih ve saatlerde trafik akışı 2’nci tünel yolundan ve tek şeritten kontrollü verilecek.

Polis, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmelerini, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.