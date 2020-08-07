Sürücü Eğiticisi Uygulama Sınavı sonuçları açıklandı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi Sürücü Eğiticisi Sınav Komisyonu Başkanlığı, Sürücü Eğiticisi Uygulama Sınavı’nın sonuçlarını açıkladı.

Yapılan açıklamada, Sürücü Eğiticisi Uygulama Sınavı’nın 24 -27 Temmuz ve 5 Ağustos arasında kademeli gerçekleştirildiği kaydedildi.

Sınava itirazların 22 Ağustos tarihine kadar yazılı olarak Trafik Dairesi Müdürlüğü’ne yapılabileceği bildirildi.

Sınav sonuçları şöyle:

“*Kimlik no: Ehliyet sınıf

A B C D

*207521 gecti gecti geçti geçti

*368462 geçti geçti geçti geçti

*152753 x x x kaldı

*243435 geçti geçti geçti geçti

*319243 x x x kaldı

*248426 x x x geçti

*206333 x x x geçti

*229331 x x x geçti

*228711 x x x geçti

*290519 x x x geçti

*202348 x x x geçti

*169444 x x x kaldı

*224191 x x x geçti



*208563 x x x geçti*319981 x x x geçti*205263 geçti geçti geçti geçti*211140 kaldı kaldı kaldı kaldı*113575 geçti geçti geçti geçti*132192 geçti geçti geçti x*194072 geçti geçti geçti x*234065 geçti geçti geçti x*180994 geçti geçti geçti x*220570 kaldı geçti kaldı geçti*149638 geçti geçti geçti geçti*228710 kaldı kaldı kaldı geçti*187364 geçti geçti geçti x*237850 geçti geçti geçti geçti*399294 geçti geçti geçti x*117949 geçti geçti geçti x*244168 geçti geçti geçti x*149314 geçti geçti geçti x*178657 kaldı kaldı kaldı x”