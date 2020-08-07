Sürücü Eğiticisi Uygulama Sınavı sonuçları açıklandı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi Sürücü Eğiticisi Sınav Komisyonu Başkanlığı, Sürücü Eğiticisi Uygulama Sınavı’nın sonuçlarını açıkladı.
Yapılan açıklamada, Sürücü Eğiticisi Uygulama Sınavı’nın 24 -27 Temmuz ve 5 Ağustos arasında kademeli gerçekleştirildiği kaydedildi.
Sınava itirazların 22 Ağustos tarihine kadar yazılı olarak Trafik Dairesi Müdürlüğü’ne yapılabileceği bildirildi.
Sınav sonuçları şöyle:
“*Kimlik no: Ehliyet sınıf
A B C D
*207521 gecti gecti geçti geçti
*368462 geçti geçti geçti geçti
*152753 x x x kaldı
*243435 geçti geçti geçti geçti
*319243 x x x kaldı
*248426 x x x geçti
*206333 x x x geçti
*229331 x x x geçti
*228711 x x x geçti
*290519 x x x geçti
*202348 x x x geçti
*169444 x x x kaldı
*224191 x x x geçti
*319981 x x x geçti
*205263 geçti geçti geçti geçti
*211140 kaldı kaldı kaldı kaldı
*113575 geçti geçti geçti geçti
*132192 geçti geçti geçti x
*194072 geçti geçti geçti x
*234065 geçti geçti geçti x
*180994 geçti geçti geçti x
*220570 kaldı geçti kaldı geçti
*149638 geçti geçti geçti geçti
*228710 kaldı kaldı kaldı geçti
*187364 geçti geçti geçti x
*237850 geçti geçti geçti geçti
*399294 geçti geçti geçti x
*117949 geçti geçti geçti x
*244168 geçti geçti geçti x
*149314 geçti geçti geçti x
*178657 kaldı kaldı kaldı x”