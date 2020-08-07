banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1038
ALTIN
473.203
DOLAR
7.1433
STERLİN
9.4993
EURO
8.4402
“Doğru bulmadığımız şeyi Türkiye’ye söylememiz gerekir”
“Doğru bulmadığımız şeyi Türkiye’ye söylememiz...
Kapalı Maraş düğümü çözülüyor
Kapalı Maraş düğümü çözülüyor
Yalana bağımlı
Yalana bağımlı
Kamyon yazıları ile siyaseti anlatmak
Kamyon yazıları ile siyaseti anlatmak
banner355

Sürücü Eğiticisi Uygulama Sınavı sonuçları açıklandı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi Sürücü Eğiticisi Sınav Komisyonu Başkanlığı, Sürücü Eğiticisi Uygulama Sınavı’nın sonuçlarını açıkladı. 

07 Ağustos 2020 Cuma 13:25
Sürücü Eğiticisi Uygulama Sınavı sonuçları açıklandı
banner337
banner351

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi Sürücü Eğiticisi Sınav Komisyonu Başkanlığı, Sürücü Eğiticisi Uygulama Sınavı’nın sonuçlarını açıkladı. 
Yapılan açıklamada, Sürücü Eğiticisi Uygulama Sınavı’nın 24 -27 Temmuz ve 5 Ağustos arasında kademeli gerçekleştirildiği kaydedildi. 
Sınava itirazların 22 Ağustos tarihine kadar yazılı olarak Trafik Dairesi Müdürlüğü’ne yapılabileceği bildirildi. 
Sınav sonuçları şöyle: 
“*Kimlik no:             Ehliyet  sınıf  
                                           A                     B                  C                    D
*207521                         gecti                  gecti            geçti               geçti  
*368462                         geçti                  geçti            geçti               geçti                  
*152753                          x                          x                  x                 kaldı
*243435                          geçti                 geçti            geçti              geçti
*319243                          x                          x                  x                 kaldı 
*248426                          x                          x                  x                 geçti 
 *206333                         x                          x                  x                 geçti
 *229331                         x                          x                  x                 geçti
 *228711                         x                          x                  x                 geçti
 *290519                         x                          x                  x                 geçti
 *202348                         x                          x                  x                 geçti    
 *169444                         x                          x                  x                 kaldı
 *224191                         x                          x                  x                 geçti

banner341
 *208563                         x                          x                  x                 geçti
 *319981                         x                          x                  x                 geçti    
 *205263                        geçti               geçti               geçti              geçti 
 *211140                        kaldı              kaldı              kaldı              kaldı
 *113575                        geçti              geçti               geçti               geçti
 *132192                        geçti              geçti               geçti                x
 *194072                        geçti              geçti               geçti                x
 *234065                        geçti              geçti               geçti                x  
 *180994                        geçti              geçti               geçti                x
 *220570                       kaldı             geçti               kaldı              geçti
 *149638                        geçti              geçti               geçti              geçti
 *228710                        kaldı             kaldı               kaldı             geçti
 *187364                        geçti             geçti                geçti               x
 *237850                        geçti             geçti                geçti              geçti
 *399294                        geçti             geçti                geçti               x
 *117949                        geçti             geçti                geçti               x
 *244168                        geçti             geçti                geçti               x
 *149314                        geçti             geçti                geçti               x
 *178657                        kaldı             kaldı              kaldı               x”
 

banner360
Son Güncelleme: 07.08.2020 14:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar: “türkiye De Kktc De, Doğu Akdeniz’deki Haklarının Gasp Edilmesine Göz Yummayacak”
Tatar: “türkiye De Kktc De, Doğu Akdeniz’deki Haklarının Gasp Edilmesine Göz Yummayacak”
Hava Sıcaklığı Bir Hafta Boyunca İç Kesimlerde 34-37 Derece Dolaylarında Olacak
Hava Sıcaklığı Bir Hafta Boyunca İç Kesimlerde 34-37 Derece Dolaylarında Olacak
Bakanlar Kurulu Toplandı
Bakanlar Kurulu Toplandı
Lefkoşa-girne Anayolu, Yapım Ve Yama Çalışması Nedeniyle
Lefkoşa-girne Anayolu, Yapım Ve Yama Çalışması Nedeniyle
Özersay: “bu Topraklarda Kök Salmak İçin Devlete Sahip Çıkmalıyız”
Özersay: “bu Topraklarda Kök Salmak İçin Devlete Sahip Çıkmalıyız”
Haksen, Cas Çalışanlarının Alacaklarıyla İlgili Bilgi Almak İçin Şirketler Mukayyitliğine Başvurdu
Haksen, Cas Çalışanlarının Alacaklarıyla İlgili Bilgi Almak İçin Şirketler Mukayyitliğine Başvurdu
Tatar: “kıbrıs Adasının Barış Ve Refah Merkezine  dönüşmesini Arzuluyoruz;  ancak Rum-yunan İkilisi Uzlaşmazlığı Ve Gerginliği Tercih Ediyor”
Tatar: “kıbrıs Adasının Barış Ve Refah Merkezine  dönüşmesini Arzuluyoruz;  ancak Rum-yunan İkilisi Uzlaşmazlığı Ve Gerginliği Tercih Ediyor”
Gürcafer: “40 Dereceyi Aşan Sıcaklarda Dışarıda İnsan Çalıştırmayın”
Gürcafer: “40 Dereceyi Aşan Sıcaklarda Dışarıda İnsan Çalıştırmayın”
GAÜ’den Zeytinlik Köyü için Cittaslow projesi
GAÜ’den Zeytinlik Köyü için Cittaslow projesi
Turizm Ve Çevre Bakanı Evren, Küresel Salgın Covid-19’un Olumsuz Yönde Etkilediği Turizm Sektörü İle İlgili Açıklamalarda Bulundu
Turizm Ve Çevre Bakanı Evren, Küresel Salgın Covid-19’un Olumsuz Yönde Etkilediği Turizm Sektörü İle İlgili Açıklamalarda Bulundu

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim