Sürücü eğiticisi uygulama sınavı 13 – 14 Ocak’ta yapılacak

Trafik Dairesi Sürücü Eğiticisi Sıvan Komisyonu Başkanlığı açıklamasına göre, 13 – 14 Ocak tarihlerinde kademeli yapılacağı Sürücü Eğiticisi Uygulama Sınavı’na müracaatların 3 Ocak mesai bitimine kadar Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi Müdürlüğüne şahsen yapılması gerekiyor.
Açıklamada, 15 Temmuz tarihinde yapılan Sürücü Eğiticisi yazılı sınavında başarılı olan adaylar ve son beş yıl içerisinde yazılı sınavda başarılı olup, uygulama sınavın katılmayanlar veya katılıp başarılı olamayanların sınava müracaat edebileceği kaydedildi.
Açıklamada, müracaatta adaylardan dilekçe, karakter belgesi ve Polis Genel Müdürlüğünden şimdiye kadar sürüş ehliyetine el konulmadığını ve sürüş ehliyetini almaktan men edilmediğini gösteren bir belge (Trafik sicil Dökümü) isteneceği aktarıldı.
Açıklamada, dilekçeler incelendikten sonra uygulama sınavına girmeye hak kazananların Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı web sitesinde sınav tarihi ile birlikte ilan edileceği de duyuruldu.