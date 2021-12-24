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Sürücü eğiticisi uygulama sınavı 13 – 14 Ocak’ta yapılacak

Trafik Dairesi Sürücü Eğiticisi Sıvan Komisyonu Başkanlığı,  Sürücü Eğiticisi Uygulama Sınavı’nın 13 – 14 Ocak tarihlerinde kademeli olarak yapılacağını duyurdu. 

24 Aralık 2021 Cuma 14:30
Sürücü eğiticisi uygulama sınavı 13 – 14 Ocak’ta yapılacak

Trafik Dairesi Sürücü Eğiticisi Sıvan Komisyonu Başkanlığı açıklamasına göre, 13 – 14 Ocak tarihlerinde kademeli yapılacağı Sürücü Eğiticisi Uygulama Sınavı’na müracaatların 3 Ocak mesai bitimine kadar Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi Müdürlüğüne şahsen yapılması gerekiyor.
Açıklamada, 15 Temmuz tarihinde yapılan Sürücü Eğiticisi yazılı sınavında başarılı olan adaylar ve son beş yıl içerisinde yazılı sınavda başarılı olup, uygulama sınavın katılmayanlar veya katılıp başarılı olamayanların sınava müracaat edebileceği kaydedildi.
Açıklamada, müracaatta adaylardan dilekçe, karakter belgesi ve Polis Genel Müdürlüğünden şimdiye kadar sürüş ehliyetine el konulmadığını ve sürüş ehliyetini almaktan men edilmediğini  gösteren bir belge (Trafik sicil Dökümü) isteneceği aktarıldı.

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Uygulama sınavına girecek olan kişilerin sınava girecekleri sınıfa ait sürüş ehliyetine sahip olmaları ve herhangi bir sınıftan  en az beş yıllık sürüş ehliyetine sahip olmaları gerektiğinin belirtildiği açıklamada, “Uygulama sınavları, A sınıfı eğitmenlik için sınava gerecek olan eğitmen adayları, oturur vaziyette 22 yolcu ve daha fazla yolcu taşıyabilen motorlu araç ile; B sınıfı eğitmenlik için sınava girecek olan eğitmen adayları 5080kg ve üstü bir motorlu araç ile sınava gireceklerdir. Bu tip araçların el frenleri şöför ile yanındaki koltuk arasında olacaktır. Araçlar sağ direksiyon olacaktır” bilgilerine yer verildi. 
Açıklamada, dilekçeler incelendikten sonra uygulama sınavına girmeye hak kazananların Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı web sitesinde sınav tarihi ile birlikte ilan edileceği de duyuruldu.

 

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Son Güncelleme: 24.12.2021 16:52
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