Surların tamiri Ekim’de başlıyor

Lefkoşa’da Cephane (Quirini) Tabyası’nın yıkılan sur duvarının restorasyon çalışmalarına Ekim ayında başlanacak.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 26 Temmuz’da meydana gelen çökmenin ardından, Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin UNDP Ofisi işbirliğinde tarihi surların restorasyonu için yürüttüğü çalışmalar tamamlandı, ihale aşamasına gelindi.
Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yer alan Kültürel Miras Teknik Komitesi Eş Başkanı Ali Tuncay, Kültürel Miras Teknik Komitesi ve UNDP Ofisi’nin işbirliğiyle, ilk adımda Cephane (Quirini) Tabyası'nın restorasyonuna başlanması için yürütülen tüm teknik hazırlık çalışmaların tamamlandığını açıkladı.
Tuncay, ön teknik raporun süratle tamamlanmasının ardından ikinci adımda ise, yıkılan bölümdeki taşların, restorasyonun orijinaline sadık kalınarak yürütülebilmesini sağlamak amacıyla, özellikleri ve yerlerine göre tasnif edildiğini belirtti.
Uzmanlardan oluşan ekibin yürüttüğü çalışmalarla, yıkılan bölümün restorasyonuna yönelik hazırlıkların tamamlandığını dile getiren Ali Tuncay, “Tamirata ilişkin tüm detaylarla kesitlerin yer aldığı nihai proje da bitirildi. Tamirat projesi için ihale açılması aşamasına gelindi” dedi. Tuncay’ın verdiği bilgiye göre, proje ihale duyurusunun yapılmasının ardından 30 Eylül’de tekliflerin değerlendirilmesi, onay süreçlerinin de 10 Ekim’e kadar tamamlanıp projeyi kazanan firma ile sözleşmenin imzalanması hedefleniyor.
İhale sürecinin tamamlanmasının ardından, yıkılan Cephane (Quirini) Tabyası’nın restorasyon çalışmasına başlanacak.
Restorasyon çalışmasının finansmanı, Avrupa Birliği’nin Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yer alan Kültürel Miras Teknik Komitesi’ne yapmakta olduğu mali katkıdan karşılanıyor.