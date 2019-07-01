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Suriye’deki Rus hava savunma sistemlerinin ana unsurlarından biri: S-200 füzeleri

Suriye’deki Rus hava savunma sistemlerinin ana unsurlarından biri: S-200 füzeleri

01 Temmuz 2019 Pazartesi 09:55
Suriye’deki Rus hava savunma sistemlerinin ana unsurlarından biri: S-200 füzeleri

SURİYE’DEKİ RUS HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİN ANA UNSURLARINDAN BİRİ: S-200 FÜZELERİ

2011 yılından beri iç savaş yaşayan Suriye, Rus hava savunma sistemleri kullanıyor.  S-200 füzeleri, bu hava savunma sisteminin halen kullanılan unsurlarından biri olarak biliniyor.

Angara,Vega ve Dubna gibi farklı versiyonları bulunan S-200’ler Rus yapımı bir uzun menzilli karadan havaya füze sistemi olarak biliniyor. Sistem, Sovyetler Birliği döneminde, 1960’larda stratejik bombardıman uçaklarından korunmak amacıyla tasarlandı ve ilerleyen yıllarda geliştirildi.

NATO kodu SA-5 Gammon olarak bilinen S-200’lerin 300-350 km menzile ulaşabileceği beliritliyor.

Suriye 2016 Ocak ayında Halep’in kuzeyindeki Kuveyres hava üssünü S-200 hava savunma sistemi ile takviye etti.  S-200 füzeleri Şam ve Humusta bulunan T-4 hava üslerinin korunmasında, özellikle de  İsrail hava saldırılarını önlemede kullandı.

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Şubat 2018’de Suriye’ye yönelik bir hava saldırısında S-200 füzesi İsrail’e ait F-16 savaş uçağını düşürdü. 

ŞANLIURFA VE GAZİANTEP YAKINLARINDA DA S-200 ENKAZI BULUNMUŞTU

12 Nisan 2018’de Suriye’den fırlatılan S-200 Angara füzesi Türkiye’de Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesine düşmüştü. Boş araziye düşen füze önce savaş uçağının yakıt tankı sanılmıştı. Daha sonra Şanlıurfa Valiliği’nin yaptığı açıklamada enkazın Rus yapımı S-200 Angara hava savunma sistemi füzesi olduğu ortaya çıkmıştı.

16 Temmuz 2018’de de Türkiye’de Gaziantep’in Nurdağı ilçesinin Hamidiye Mahallesi ormanlık alanında bulunan enkazın da Suriye’den fırlatılan bir S-200 füzesine ait olduğu açıklanmıştı.

2018 yılının Eylül ayındaysa Suriye hava birlikleri İsrail savaş uçaklarının tespit edildiği bir bölgede yanlışlıkla Rusya’ya ait İl-20 uçağını düşürmüştü.

Suriye’de, iç savaşın başladığı 2011 yılında 900 hava savunma füzesi bulunduğu, bunlardan 150’sinin S-200 füzesi olduğu tahmin ediliyordu.

Son Güncelleme: 01.07.2019 13:16
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