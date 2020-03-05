Suriyede'ki kahraman askerlerimize tam destek

Ergün YAHAT

KKTC Milli İradeye Saygı Platformu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Bahar Kalkanı operasyonuna destek için, KKTC’den 50 kişilik bir heyetle İdlip Cilvegözü Sınır Kapısına geldik Cilvegözü Sınır Kapısından Türk askerine desteğimizi belirtik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her daim Anavatan Türkiye’nin yanında olduğudur.

Bu duygu ve düşüncelerle şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Ziyaret kapsamında bizleri ağırlayan Altınözü Belediye Başkanı Sn Rıfat Sarı Akparti İlçe Başkanı Sn Yusuf Bulanık ve Reyhanlı Belediye Başkanına ziyaretlerde bulunup teşekkür ettiler.