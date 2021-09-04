Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin gelişmeler

Başbakanlık Müsteşarı ve Kriz Komitesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu TAK’a yaptığı açıklamada, bugün Dalaman’dan saat 07.00-12.00 saatleri arasında İHA’nın havalanarak bölgeyi taradığını kaydetti.

İHA’nın iki yerde ihbar verdiğini ifade eden Amcaoğlu, bunlardan birincisinin Karpaz’ın 6 Deniz Mili kuzeyinde olduğunu ve buraya GKK Sahil Güvenlik botlarının ulaşmasının ardından yapılan incelemede bölgede herhangi bir kirliliğe rastlanmadığını belirtti.

İkinci ihbar yerinin ise Yeni Erenköy’ün 21 Deniz Mili kuzeyi olduğunu söyleyen Amcaoğlu, ihbarı değerlendirmek için Türkiye Sahil Güvenlik botlarının harekete geçtiğini fakat henüz bir bilgiye ulaşılmadığını kaydetti.



Alının tedbirlerde hiçbir gevşemenin olmadığına dikkat çeken Amcaoğlu, tüm teçhizatın Dipkarpaz bölgesinde bekletildiğini de vurguladı.

Amcaoğlu, ilgili tüm mercilerden teyit edilmiş bilgiler doğrultusunda bilgi akışını sağladıklarını söyleyerek, ikinci ihbarın sonucunu da paylaşacağını kaydetti.

