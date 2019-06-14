banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90114
ALTIN
255.736
DOLAR
5.8804
STERLİN
7.4071
EURO
6.6099
Mektup gündeme bomba gibi düştü
MEKTUP GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ
Dolgun 6 yıl hapis yatacak
DOLGUN 6 YIL HAPİS YATACAK
Ne yaptın ERHAN!
NE YAPTIN ERHAN!
Eniscan’dan sevindiren haber!
ENİSCAN’DAN SEVİNDİREN HABER!
banner307
Flaş Haber
Ne yaptın ERHAN!
Kapat

“Süreyya’nın derinleri” için tanıtım ve imza günü etkinliği düzenlenecek

ek.

“Süreyya’nın derinleri” için tanıtım ve imza günü etkinliği düzenlenecek

ek.

14 Haziran 2019 Cuma 13:12
“Süreyya’nın derinleri” için tanıtım ve imza günü etkinliği düzenlenecek

Pervin Ulual’ın yazdığı “Süreyya’nın Derinleri” adlı roman için 18 Haziran Salı günü tanıtım ve imza günü etkinliği düzenlenecek.

Saçaklı Ev’de saat 19:00’da başlayacak olan etkinlikte, Karina Yayınevi’nden çıkan kitap tanıtılacak ve yazarı kitabını okuyucular için imzalayacak.

Yaklaşık 5,5 yıl süren yazımın ardından kitabını tamamlayan Pervin Ulual, romanında, zamanı ileriye alıp 2032 yılına getiriyor.

banner317
“Süreyya’nın Derinleri” kitabının tanıtımında, romanla ilgili şunlar aktarılıyor:

“Kıbrıslı Türk bir bilim kadını, Nobel Fizik Ödülü kazanır. İşte ne oluyorsa bundan sonra oluyor ve bölünmüş bir ülkenin ambargolar altındaki tanınmamış yanından çıkan bu başarı hikayesi, tüm dünyanın dikkatini Kıbrıs’ın kuzeyine çeviriyor. Nobel’li Bahar’ın annesi Süreyya, birdenbire kendini bir roman kahramanı olarak buluyor. Artık onun derinlerine inme zamanıdır.”

Son Güncelleme: 14.06.2019 16:30
Anahtar Kelimeler:
Süreyyanın Derinleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alev Adil’in “olay Yeri” Sergisi 17 Haziran’da Arucad Art Space’te Açılıyor
Alev Adil’in “olay Yeri” Sergisi 17 Haziran’da Arucad Art Space’te Açılıyor
“özbekistan Sanatçıları Resim Sergisi” Ekonomi Ve Enerji Bakanı Taçoy Tarafından Açıldı
“özbekistan Sanatçıları Resim Sergisi” Ekonomi Ve Enerji Bakanı Taçoy Tarafından Açıldı
Kıbrıs Türk Barış Harekatı Gazilerine Adana’da Madalya Ve Berat Verildi
Kıbrıs Türk Barış Harekatı Gazilerine Adana’da Madalya Ve Berat Verildi
Bakan Üstel, Sivil Savunma Başkanı Karakoç’u kabul etti
Bakan Üstel, Sivil Savunma Başkanı Karakoç’u kabul etti
TC Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi ziyaret etti
TC Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi ziyaret etti
Otellerin Mayıs ayı doluluk oranı yüzde 49
Otellerin Mayıs ayı doluluk oranı yüzde 49
Kıbrıs Üniversiteler Birliği basın bildirisi
Kıbrıs Üniversiteler Birliği basın bildirisi
DAÜ temizlik personelleri hakları için eylem yaptı
DAÜ temizlik personelleri hakları için eylem yaptı
KIB-TEK çalışanı zanlılarına 4 gün ek tutukluluk kayıp para miktarı 468.680 tl’ye ulaştı
KIB-TEK çalışanı zanlılarına 4 gün ek tutukluluk kayıp para miktarı 468.680 tl’ye ulaştı
8 yıldır özürlü maaşı verildi sonradan vatandaş değıl diye iptal edildi
8 yıldır özürlü maaşı verildi sonradan vatandaş değıl diye iptal edildi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim