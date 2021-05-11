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Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Yönelik İlk Etki Hızlandırıcısı- Ön Hızlandırma Programı Başlıyor

The Base by CyprusInno merkezi,  ilk Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na (SKA) yönelik Etki Hızlandırıcısı-Ön-Hızlandırma İnovasyon Programı için başvuru çağrısında bulundu.

11 Mayıs 2021 Salı 13:30
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Yönelik İlk Etki Hızlandırıcısı- Ön Hızlandırma Programı Başlıyor
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Merkez’in açıklamasına göre program, canlı ve sanal olmak üzere karma bir şekilde fikir oluşturma, iş planı yapma, fikir sunumu gerçekleştirme, network faaliyetleri ve mentörlüğü bir araya getirerek, SKA’lara yönelik ada genelindeki zorluklara ilişkin adanın her tarafındaki sosyal girişimci gençlerin yaratacakları etkiyi en üst seviyeye çıkarmayı ve güçlendirmeyi hedefliyor.

Yeni bir fikri olan ya da hâlihazırda bir girişimi (startup’ı) olan, sürecin her aşamasındaki 18-35 yaş arası sosyal girişimcilerin başvuruda bulunabilecekleri, programa katılımın ücretsiz olduğu belirtildi. 

Tüm başvurular, paydaşlardan oluşan bir jüri tarafından değerlendirilecek olup, programa katılmak üzere seçilen startup'lar/fikirler/girişimciler haziranda gerçekleşecek olan kampa kabul edildiklerine dair mayıs sonunda bilgilendirilecek.

SKA Hızlandırıcısı- Ön Hızlandırma İnovasyon Programı, 4 aşamada gerçekleştirilecek:

1. aşama: Fikir maratonu (Nisan/Mayıs) - Takımlar, SKA'ları ele alan fikirlerini sunacak.

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2. aşama: Değerlendirme (Mayıs) - Uzman değerlendiricilerden oluşan panel, sunulan tüm fikirleri değerlendirecek ve geri bildirimde bulunacak. Kabul kriterlerine uygun (fizibilite, problem çözme, inovatif düşünme, kalite vb. ölçütlere göre değerlendirilen) fikirler, kampa katılmaya davet edilecek.

3. aşama: Hafta sonu kampı (Haziran) - Seçilen takımlar, iş modeli kanvası ve fikir sunma üzerine çalışacakları 2 günlük bir eğitim ve fikir sunma kampına katılacak. Takımlar aynı zamanda uzman mentörler ile eşleştirilecek.

4. aşama: Desteğin devamı (Temmuz ve sonra) –  Program sonrası,  Cyprusinno'dan ücretsiz ofis/ortak çalışma alanı ve çeşitli destekler, paydaşlarla network ve bağlantı kurma fırsatlar sağlanacak.

UNFICYP tarafından desteklenen programa başvurular, https://cyprusinno.com/sdg-innovation/ adresinden alınmakta olup, son başvuru tarihi 23 Mayıs Pazar günü 11:59’dur.  

The Base by Cyprusinno hakkında ayrıntılı bilgiye, [email protected] mail adresinden veya merkezin sosyal medya platformlarından erişilebilir.

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Son Güncelleme: 11.05.2021 14:24
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