“sürdürülebilir Enerjide Yeni Uygulamalar” Semineri Yarın

Lefkoşa, 9 Temmuz 19 : “Sürdürülebilir Enerjide Yeni Uygulamalar” yarın Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nde düzenlenecek seminerde ele alınacak.
AB Bilgi Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, seminer 18.00’de başlayacak. Seminerde AB'nin sürdürülebilir enerji politikası ve AB ülkelerinden iyi uygulamaların yanı sıra, Kıbrıs Türk toplumundaki durumu konuşulacak.
Açıklamada şu bilgiler de yer aldı:
“AB Mali Yardım Programı kapsamında, enerji verimliliği için 2008 ile 2013 yılları arasında 11.44 milyon Euro tahsis edildi. Bu desteklerle birlikte, enerji tüketiminin izlenmesini iyileştirmek amacıyla 21.000 adet uzaktan kumandalı elektronik sayaç monte edilmiş, ölçüm cihazlarının test ve kalibrasyonu için bir laboratuvar kurulmuş, güneş enerjisinin Kıbrıs'ta önemli bir enerji kaynağı olabileceğini ortaya koymak amacıyla adada 1,2 MW kapasiteli ilk güneş enerjisi santrali kurulmuş ve şebekelerin enterkoneksiyonu kolaylaştırılmıştır. Güneş enerjisi santrali 2011 yılından bu yana faaliyet göstermektedir”
(ÖZ/FEZ)