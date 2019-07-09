“sürdürülebilir Enerjide Yeni Uygulamalar” Semineri Yarın

Lefkoşa, 9 Temmuz 19 : “Sürdürülebilir Enerjide Yeni Uygulamalar” yarın Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nde düzenlenecek seminerde ele alınacak.

AB Bilgi Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, seminer 18.00’de başlayacak. Seminerde AB'nin sürdürülebilir enerji politikası ve AB ülkelerinden iyi uygulamaların yanı sıra, Kıbrıs Türk toplumundaki durumu konuşulacak.

AB’nin uzun vadeli enerji stratejisinin bir parçası olarak 2020 ve 2030 yılları için emisyonların azaltılması, enerji verimliliğinin artırılması ve AB'nin enerji karışımındaki yenilenebilir enerjilerin payının artırılması gibi hedefler belirlediği kaydedilen açıklamada, 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarının 1990 yılı seviyelerine kıyasla yüzde 80-95 oranında azaltılması hedefine ulaşmak için bir Enerji Yol Haritası da oluşturulduğu belirtildi.

Açıklamada şu bilgiler de yer aldı:

“AB Mali Yardım Programı kapsamında, enerji verimliliği için 2008 ile 2013 yılları arasında 11.44 milyon Euro tahsis edildi. Bu desteklerle birlikte, enerji tüketiminin izlenmesini iyileştirmek amacıyla 21.000 adet uzaktan kumandalı elektronik sayaç monte edilmiş, ölçüm cihazlarının test ve kalibrasyonu için bir laboratuvar kurulmuş, güneş enerjisinin Kıbrıs'ta önemli bir enerji kaynağı olabileceğini ortaya koymak amacıyla adada 1,2 MW kapasiteli ilk güneş enerjisi santrali kurulmuş ve şebekelerin enterkoneksiyonu kolaylaştırılmıştır. Güneş enerjisi santrali 2011 yılından bu yana faaliyet göstermektedir”

(ÖZ/FEZ)

