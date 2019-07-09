banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98053
ALTIN
254.428
DOLAR
5.6888
STERLİN
7.0867
EURO
6.3719
4 yaşındaki çocuk boğulma tehliesi geçirdi
4 YAŞINDAKİ ÇOCUK BOĞULMA TEHLİESİ...
Mahkumu kendi evinde saklamış
KENDİ EVİNDE SAKLADI
Ölümlü kaza zanlısı tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Eski nişanlısını kaçırdı
ESKİ NİŞANLISINI KAÇIRDI
banner307

“sürdürülebilir Enerjide Yeni Uygulamalar” Semineri Yarın

Lefkoşa, 9 Temmuz 19 : “Sürdürülebilir Enerjide Yeni Uygulamalar” yarın Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nde düzenlenecek seminerde ele alınacak.

“sürdürülebilir Enerjide Yeni Uygulamalar” Semineri Yarın

Lefkoşa, 9 Temmuz 19 : “Sürdürülebilir Enerjide Yeni Uygulamalar” yarın Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nde düzenlenecek seminerde ele alınacak.

09 Temmuz 2019 Salı 10:04
“sürdürülebilir Enerjide Yeni Uygulamalar” Semineri Yarın

Lefkoşa, 9 Temmuz 19 : “Sürdürülebilir Enerjide Yeni Uygulamalar” yarın Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nde düzenlenecek seminerde ele alınacak.

AB Bilgi Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, seminer 18.00’de başlayacak. Seminerde AB'nin sürdürülebilir enerji politikası ve AB ülkelerinden iyi uygulamaların yanı sıra, Kıbrıs Türk toplumundaki durumu konuşulacak.

banner317
AB’nin uzun vadeli enerji stratejisinin bir parçası olarak 2020 ve 2030 yılları için emisyonların azaltılması, enerji verimliliğinin artırılması ve AB'nin enerji karışımındaki yenilenebilir enerjilerin payının artırılması gibi hedefler belirlediği kaydedilen açıklamada, 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarının 1990 yılı seviyelerine kıyasla yüzde 80-95 oranında azaltılması hedefine ulaşmak için bir Enerji Yol Haritası da oluşturulduğu belirtildi.

Açıklamada şu bilgiler de yer aldı:
“AB Mali Yardım Programı kapsamında, enerji verimliliği için 2008 ile 2013 yılları arasında 11.44 milyon Euro tahsis edildi. Bu desteklerle birlikte, enerji tüketiminin izlenmesini iyileştirmek amacıyla 21.000 adet uzaktan kumandalı elektronik sayaç monte edilmiş, ölçüm cihazlarının test ve kalibrasyonu için bir laboratuvar kurulmuş, güneş enerjisinin Kıbrıs'ta önemli bir enerji kaynağı olabileceğini ortaya koymak amacıyla adada 1,2 MW kapasiteli ilk güneş enerjisi santrali kurulmuş ve şebekelerin enterkoneksiyonu kolaylaştırılmıştır. Güneş enerjisi santrali 2011 yılından bu yana faaliyet göstermektedir”

(ÖZ/FEZ)
 

Son Güncelleme: 09.07.2019 13:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polisiye Olaylar
Polisiye Olaylar
Tarım Bakanlığında Görevden Alma Ve Atamalar
Tarım Bakanlığında Görevden Alma Ve Atamalar
Akıncı “gençlik Platformu” Kurma Hazırlığındaki Gençlerle Bir Araya Geldi
Akıncı “gençlik Platformu” Kurma Hazırlığındaki Gençlerle Bir Araya Geldi
Evrensel Hasta Hakları Derneği: “mültecilerin Sağlığa Erişim Hakkı Engellenemez”
Evrensel Hasta Hakları Derneği: “mültecilerin Sağlığa Erişim Hakkı Engellenemez”
Meclis Bütçe Komitesi Kamu Mali Yönetimi Yasa Tasarısı’nı Görüşmeyi Sürdürdü
Meclis Bütçe Komitesi Kamu Mali Yönetimi Yasa Tasarısı’nı Görüşmeyi Sürdürdü
Mdp: “akıncı Hepimizin Cumhurbaşkanıdır Ve Saygı Duyulması Zorunludur”
Mdp: “akıncı Hepimizin Cumhurbaşkanıdır Ve Saygı Duyulması Zorunludur”
“bağımlılıkla Mücadelede Medya Ve İletişimin Rolü” Çalıştayı Yarın
“bağımlılıkla Mücadelede Medya Ve İletişimin Rolü” Çalıştayı Yarın
Dilekçe Ve Ombudsman Komitesi Gündemindeki Dört Dilekçeyi Görüştü, Üç Tanesini Karara Bağladı
Dilekçe Ve Ombudsman Komitesi Gündemindeki Dört Dilekçeyi Görüştü, Üç Tanesini Karara Bağladı
4 yaşındaki çocuk boğulma tehliesi geçirdi
4 yaşındaki çocuk boğulma tehliesi geçirdi
Töre: “Fatih ve Yavuz’un varlığını sevinç ve mutlulukla karşılıyoruz”
Töre: “Fatih ve Yavuz’un varlığını sevinç ve mutlulukla karşılıyoruz”

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim