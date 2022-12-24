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“Şüphesiz yine hep beraber kazanacağız”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, kimilerine göre çözülemez, imkansız denilen sorunları farklı bakış açılarıyla yaklaşarak çözmeyi başardıklarını vurguladı.

24 Aralık 2022 Cumartesi 14:19
“Şüphesiz yine hep beraber kazanacağız”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, kimilerine göre çözülemez, imkansız denilen sorunları farklı bakış açılarıyla yaklaşarak çözmeyi başardıklarını vurguladı.

Harmancı ve Lefkoşa ekibi dün son ziyaretlerini Çukurovalılar Derneği, KKTC  Vatanseverler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası’na (KTSO) gerçekleştirdi.

Sanayi Odası’nı ziyaretinde Oda Başkanı Ali Kamacıoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelen Harmancı Sanayi Odası’nın önemli beklentilerini yerine getirmenin mutuluğunu yaşadığını kaydederek, “2014’ten beri farklı yönetimlerle birçok  kez görüşmeler yaptık. Sanayi Odası’nın su, yağmur suyu sorunu ve kanalizasyon gibi temel beklentileri vardı. Sanayi bölgesindeki su probleminin bütününü çözmek bizim için çok önemliydi. İkinci olarak yağmur suyu problemi vardı ki bunu çözmek kimilerine göre imkȃnsız ve başarılamazdı. Bunu mümkün kılmak bu ülkede yapılamaz denilen noktalarda işin farklı düşünülerek de yapılabileceğine en önemli kanıt oldu. İlk dönemde de kanallizasyonla ilgili, Yakın Doğu hattının Sanayi’den ayrılmasıyla ilgili beklenti vardı, bunu da gerçekleştirmeyi başardık” diye konuştu.

“en önemli sıkıntının devletin belleğinin de hükümetlerle birlikte yok olması”

Oda Başkanı Ali Kamacıoğlu’nun Lefkoşa’da artık şehir içerisinde kalan Sanayi Bölgesinin kapatılarak başka bir yere taşınması ile ilgili  görüşü konusunda ise Harmancı, bunun kendisinin de sekiz buçuk yıldır ortaya koyduğu yaklaşım olduğunu vurguladı. “Bu çok doğru bir noktadır çünkü Lefkoşa Sanayii Taşkınköy’le birleşmiş durumdadır. Artık şehrin göbeğinde kalmış durumdadır. Yeni çevre yolunun bize yarattığı imkȃnlazr vardır. Bu imkȃnlar doğrultusunda, bu bölgedeki sanayinin taşınmasıyla oluşacak imar gelirleri çok rahat bugün organize olmayan iki sanayiyi yaratabileceğini düşünmekteyim” diye konuşan Harmancı, konuyu sekiz buçuk yıl içerisinde 16 hükümetin 16’sına da aktardıklarını, 20’ye yakın Ekonomi Bakanı’nın kimine aktarma fırsatı bulabildiklerini, kimine ise anlatamadan görevden ayrıldığını ifade ederek en önemli sıkıntının devletin belleğinin de hükümetlerle birlikte yok olması olduğunu vurguladı.

“birlikte çalışıp başaramayacağımız hiçbir iş yoktur”

Harmancı sözlerini şöyle sürdürdü: “Pandemi ve beraberindeki dönem sanayici için çok zorlu oldu. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte ham madde girdi fiyatlarına olan etkisi, enflasyonist TL ortamında yaşıyor olmamız, döviz krizleri sanayicinin özellikle enerji maliyetleri üzerindeki baskı rekabet edilebilirliği ortadan kaldıran en önemli unsurların başında geliyor. rekabet koşullarını yaratmak devletlerin göreviyken bunun yaratılmadığını maalesef üzülerek gözlemliyoruz. Ben sizlerin yönetiminde Sanayi Odası’nın çok önemli misyonlar geliştirdiğini, uluslararası temaslarda oldukça başarılı işler yaptığınızı görüyor ve izliyorum. Önümüzdeki dönemde birlikte çalışıp başaramayacağımız hiçbir işin olmadığını düşünüyorum.  ortaya koyduğunuz bu vizyonu belki dört yılda gerçekleştiremeyiz ama ilk etabını başlatabileceğiz. Bunun için birlikte baskı unsuru oluşturmalı ve yasaların değişmesini sağlamalıyız. Yeni Organize Sanayi Yasaları bizlere büyük olanaklar sağlayabilecektir. Bunları doğru bir zeminde etüt etmek zorundayız. Umarım Pazartesi’nden sonra çok daha yakın, çok daha sıkı bir işbirliği içerisinde çalışmaya başlarız.”

Sanayi Odası başkanı Ali Kamacıoğlu ise geçen sekiz buçuk yıl boyunca Harmancı ile birlikte çalışmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdiği konuşmasında bu işbirliğini devam ettirmeyi arzuladıklarını şu sözlerle ifade etti: “Geçirdiğiniz çok zorluklarla dolu sekiz yılın ardından bir dönem görev yapmanız gerektiğine inanan bir grubuz. Sekiz yıllık cefanın sefasını da önümüzdeki dört yılda sürmeniz gerektiğine inanıyor ve önümüzdeki dönemde birlikte önemli işler yapacağımızı düşünüyoruz.  Biz Lefkoşa Sanayi bölgesinin kapatılıp yeni bir bölgeye taşınması konusunda kendi aramızda bir toplantı yaparak karar aldık, inşallah 26’sından sonra yeni sanayi bölgemizi belirlemiş olur ve Lefkoşa’nın da gelişimi ile ilgili projeleri birlikte yapmaya başlarız. Sanayi bölgesini Lefkoşa’ya bırakmanın daha doğruı olacağını düşünüyoruz ve sizinle çalışmaktan da büyük mutluluk duyacağız ve yolunuzun açık olmasını diliyoruz.”

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