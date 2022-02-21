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Şüpheli bavullardan kıyafetler çıktı

Atatürk Kültür Merkezi’nde bulunan iki şüpheli bavula bomba imha ekipleri tarafından müdahale edildiği ve bavullar içerisinde muhtelif kıyafetlerin olduğunun saptandığı duyuruldu.

21 Şubat 2022 Pazartesi 14:15
Şüpheli bavullardan kıyafetler çıktı

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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi’nin bahçesi içerisinde bulunan çitler arasına iki şüpheli bavul bırakıldı. Bugün saat 11:30 sıralarında,konunun polisin bilgisine gelmesi üzerine, polis ekipleri tarafından olay yerinde gerekli güvenlik tedbirleri alındı ve bomba imha ekipleri tarafından bavullara müdahale edildi. Bavulların içerisinde muhtelif kıyafetlerin olduğu saptanırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
 

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Son Güncelleme: 21.02.2022 14:29
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