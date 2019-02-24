Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103186
ALTIN
227.073
DOLAR
5.3171
STERLİN
6.9396
EURO
6.0307
Güzelyurt'ta silahla adam yaralama!
GÜZELYURT'TA SİLAHLA ADAM YARALAMA!
Çaldığı telefonları satıyorken yakalandı
ÇALDIĞI TELEFONLARI SATIYORKEN YAKALANDI
Ölümlü iş kazası
ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI
Meteorolojiden toz uyarısı
METEOROLOJİDEN TOZ UYARISI
banner282

Sungur "bir Çınar Gibi Büyüyüp Gelişiyoruz Ve Daha Gidilecek Çok Yolumuz Var"

Lefkoşa, 24 Şubat 19 : Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği (KTEB) ile Mersin Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası işbirliğinde

Sungur "bir Çınar Gibi Büyüyüp Gelişiyoruz Ve Daha Gidilecek Çok Yolumuz Var"

Lefkoşa, 24 Şubat 19 : Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği (KTEB) ile Mersin Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası işbirliğinde

24 Şubat 2019 Pazar 14:50
Sungur

Lefkoşa, 24 Şubat 19 : Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği (KTEB) ile Mersin Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası işbirliğinde "Emlakçılık Eğitim Semineri" düzenlendi.

KTEB’den yapılan açıklama şöyle:

“Seminer öncesinde Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası Başkanı Yavuz Selim Madenli, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber  açılış konuşması gerçekleştirdiler. 

Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren KTEB Başkanı Hasan Sungur, Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliğinin tarihi konusunda katılımcılara bilgi verdi. Sungur, birlik faaliyetlerinin yanı sıra bundan sonraki yol haritaları konusunda da üyelerini bilgilendirdi.

Başkan Sungur; “30 yıl önce Lefkoşa'da Kardeş Ocağı 8 kişi ile başlayan bir hayal ile bugün geldiğimiz noktada gurur ve heyecan duyuyorum. Arada geçen sürede Kıbrıs Türk Emlakçılık sektörü çok ciddi bir potansiyele sahip olduğunu ortaya koymayı başardı. Bugün ilk kez bir eğitim semineri düzenliyoruz. Bu bizim için çok önemli. Bugün ki seminerde her alanda ihtiyaç duyacağınız eğitimleri işin uzmanlardan vereceğiz. Bunları ayrıca ilerleyen günlerde İngilizce ve Rusça olarak da birliğimizin sayfasından yayınlayacağız" dedi.

Sektör olarak Annan Planı döneminde önemli bir süreçten geçtiklerini anlatan Sungur; “Herkes elindeki malın kıymetini bilmeye başladı. Bu dönemde çok cddi yatırımcı gelmeye başladı. Mallarımız o dönemde kıymete bindi. O günkü süreçte hayali inşaatlar hayali villalar satılmaya başlandı. 2007 de ilk kez lisans yasası geçti. Her yerdeki yozlaşma burada da yaşandı. Bakanlık herkese lisans vermeye başladı. Biz karşı çıkmamıza rağmen önüne gerilene lisans verildi. Sonunda tadilat Yasası gündeme geldi.  2008 de yeniden Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliğini yeniden kurmak zorunda kaldık. Bugün Yasamız hazır ama bir türlü meclisten geçmiyor. Buna rağmen belediyeler emlak ofisi açmak isteyenlerden KTEB üyelik belgesi istiyor, olmayana dükkân açma izni verilmiyor " dedi.  

Sungur; "Bugün en büyük sıkıntımız kaçak emlakçılık ile mücadele. Kaçak emlakçılık ile mücadele kapsamında billboardlara ve değişik alanlara reklamlar verdik. Önümüzdeki günlerde mücadelemizi arttırarak devam ettireceğiz ve yasamızın çıkması içinde mücadeleye devam edeceğiz.

Sungur konuşmasının devamında Mersin Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odasına ve Türkiye Emlakçılar Federasyonuna katkılarından ötürü teşekkür etti.

Başkan Sungur Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası başkanı ve yönetimine de teşekkür etti. Emlakçıların aynı zamanda oda üyesi olduğunu bu destekten ötürü de odaya teşekkürlerini sunduklarını söyledi.  

Mersin Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası Başkanı Yavuz Selim Madenli de seminerin açılışında yaptığı konuşmada tüm katılımcıları selamladı ve Türkiye Emlakçılar Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan’ının seminere katılanlara gönderdiği selamı iletti.

Madenli "bizim 40 bin üyemiz var federasyonda. Bu çok ciddi bir rakam. Sadece Mersin'de bana bağlı 1180’den fazla üyem var.  Bu üyelerin tümü sizin yanınızdadır. Dün olduğu gibi bugün de biz birlikte hareket edeceğiz. Onurlu bir meslek icra ediyoruz. Her daim yanınıza yer alacağız. Sorunları hep birlikte aşacağız" dedi.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber'de seminerin açılışında yaptığı konuşmada çatı örgütü olarak birlikte çalışmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kanber " bugün aktif 12 bin üyemiz var. Toplamda bu sayısı 18 bin. Biz oda olarak KTEB ne tüzel kişilik verebiliriz. Bizim bu yapımız hazır. Her koşulda emlakçılar ile birlikte hareket edeceğiz. Kayıt dışı ve kaçak emlakçılıkla da mücadele konusunda oda olarak üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz" dedi.

Açılış konuşmalarından sonra alanında uzman kişilerden oluşan eğitim ekibi seminere katılanlara kendi uzmanlık alanlarında sunumlar yaptılar.”

(SEL) FOTOĞRAFLI

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güzelyurt'ta silahla adam yaralama!
Güzelyurt'ta silahla adam yaralama!
Ticaret Odası Ve “kıbrıslı Dostlar” Bir Arada…
Ticaret Odası Ve “kıbrıslı Dostlar” Bir Arada…
Kumar Oynatmak Ve Tasarrufunda Ve Kontrolünde Kanunsuz Şans Oyun Makinesi Bulundurmak...
Kumar Oynatmak Ve Tasarrufunda Ve Kontrolünde Kanunsuz Şans Oyun Makinesi Bulundurmak...
Polis, RHA ve sivil plakalı motosiklet plakalarının ne şekil ve tipte olacağı yönünde bir düzenleme bulunmadığını açıkladı
Polis, RHA ve sivil plakalı motosiklet plakalarının ne şekil ve tipte olacağı yönünde bir düzenleme bulunmadığını açıkladı
Ölümlü iş kazası
Ölümlü iş kazası
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerindeki trafik ışıklarında yeşil dalga sistemine geçildi
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerindeki trafik ışıklarında yeşil dalga sistemine geçildi
Gönyeli Belediyesi “yağmur suyu risk değerlendirme raporu”nu Başbakan Erhürman’a sundu
Gönyeli Belediyesi “yağmur suyu risk değerlendirme raporu”nu Başbakan Erhürman’a sundu
YDP Gazimağusa Piyalepaşa Örgütü kuruldu
YDP Gazimağusa Piyalepaşa Örgütü kuruldu
Polisiye Haberler…
Polisiye Haberler…
Meteorolojiden toz uyarısı
Meteorolojiden toz uyarısı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim