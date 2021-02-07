Sungur: Taraf olmayacağız

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkanı Hasan Sungur, asgari ücretin hukuka uygun olarak tespit edildiğini ancak bu süreçte kendilerinin tartışmanın dışında olduğunu söyledi.

Sungur, çok zor bir dönemden geçerken iş barışının zarar görmemesi adına asgari ücrete itiraz etmeyeceklerini ancak yeni asgari ücretin işverenleri zora sokacak bir rakam olduğunu ifade etti.

Sungur tarafınan İşverenler Sendikası adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Pandeminin zirve yaptığı şu günlerde Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası olarak yeni asgari ücretin belirleneceği toplantıya pandemi nedeniyle katılmama kararı aldık ve bu kararımızı da ilgili bakanlığa ilettik. İşçi temsilcileri ile Bakanlık geçen hafta yeni asgari ücretin tespiti için pazarlık masasına oturdular. Asgari ücretler yasasının 9. Maddesi “komisyon üye tamsayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır” diyor. Yukarıdan da anlaşılacağı üzere son toplantıya toplamda 9 kişi (5 Devlet 4 İşçi temsilcisi) katıldığından ve bu katılanların yarıdan fazlasının oyu ile karar alındığından alınan kararlar hukuken geçerli olduğu inancındayız. Biz bu tartışmanın tarafı olmak arzusunda değiliz. İşverenler olarak önceliğimiz toplumsal barışın zarar görmemesi ve işverenlerin bu zor süreçte ayakta kalabilmelerine yardımcı olmaktır”

Belirlenen asgari ücretin, pandemiden ötürü ekonominin durma noktasına geldiği bu günlerde devletten herhangi bir destek alınamadığı için işverenleri zorlayacak bir meblağa ulaşığını ifade eden Sungur, bunu defaatle kamuoyuna ve hükümete aktardıklarını kaydetti.

“Şu anda yanındaki çalışanlarını ödemekte zorlanan işverenler ya borçlanma yoluna gidecekler yada yanlarında çalışanları işten çıkartmak zorunda kalacaklar” diyen Sungur, hükümetin bu konuda işverenlerin yükünü hafifletecek ve istihdamın önünü açacak kararlar almasını beklediklerini belirtti.

Sungur, “Bir kez daha yeni asgari ücretin hayırlı olmasını dilerken masadaki işveren kesimi olarak şuan yaşanan tartışmaların bir tarafı olmayacağımızı da bu vesile ile kamuoyuna belirtmek istiyoruz” dedi.