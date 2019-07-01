banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99469
ALTIN
253.031
DOLAR
5.6502
STERLİN
7.1231
EURO
6.4132
Ecza deposu çalışanı teminatla serbest
ECZA DEPOSU ÇALIŞANI TEMİNATLA SERBEST
Hani siz farklıydınız?
HANİ SİZ FARKLIYDINIZ?
Gazimağusa’da 1 kişi denizde boğuldu
GAZİMAĞUSA’DA 1 KİŞİ DENİZDE BOĞULDU
Toplamda 5 füze parçası bulundu
İKİ PARÇA DAHA BULUNDU
banner306

Sungur: “KKTC’nin savaşın bir parçası gibi gösterilmesi sektörü ve ekonomiyi derinden yaralayacak”

 

Sungur: “KKTC’nin savaşın bir parçası gibi gösterilmesi sektörü ve ekonomiyi derinden yaralayacak”

 

01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:23
Sungur: “KKTC’nin savaşın bir parçası gibi gösterilmesi sektörü ve ekonomiyi derinden yaralayacak”

“BU KAZANIN BİR GÜVENLİK ZAAFİYETİ VARMIŞ GİBİ DEĞERLENDİRİLMEMESİNİ KAMUOYUNDAN RİCA EDİYORUM”

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, KKTC’nin savaşın bir parçası gibi gösterilmesinin sektörü ve ekonomiyi derinden yaralayacağını kaydetti.

banner317
Kamuoyundan, kazanın bir güvenlik zaafiyeti varmış gibi değerlendirilmemesini isteyen Sungur, kamuoyunun gerekli hassasiyeti göstermesini diledi.

Sungur yazılı açıklamasında, dün gece Taşkent’te yaşanan füze patlamasından dolayı bölge sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti ve kazadan bu yana doğal olarak kamuoyunun ve basının tüm ilgisinin yaşanan bu kazaya odaklandığını belirtti.

Sungur, “Oysa hafta sonu Başbakanımız Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliğinin düzenlediği 3. Eğitim seminerine katılmış orada tüm emlak ve inşaat sektörünün önünü açacak olan ‘KKTC Devletinin tüm tapuları KKTC Devletinin güvencesi altındadır’ demiştir. Biz bu açıklamayı tüm yurt dışında iş yaptığımız paydaşlara paylaşmaya hazırlanırken dün gece meydana gelen kaza hepimizi çok üzmüştür. Ancak konunun KKTC’nin bir güvenlik zaafiyeti varmış şeklinde basında yer almasından dolayı derin endişe içerisindeyiz” dedi.

Son Güncelleme: 01.07.2019 14:52
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ekonomik Örgütler Platformu, Londra’da ‘Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ne katıldı
Ekonomik Örgütler Platformu, Londra’da ‘Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ne katıldı
Sıcak Hava Etkisini Sürdürecek
Sıcak Hava Etkisini Sürdürecek
Bir Haftada 2’si Ölümlü 73 Trafik Kazası…
Bir Haftada 2’si Ölümlü 73 Trafik Kazası…
Büyükkonuk Belediyesi’nde 24 saatlik grev
Büyükkonuk Belediyesi’nde 24 saatlik grev
Taçoy:”Güzel ülkemizi de barındıran coğrafyanın gerginliği ilk kez bir füzenin hedefi olmamıza sebep oldu”
Taçoy:”Güzel ülkemizi de barındıran coğrafyanın gerginliği ilk kez bir füzenin hedefi olmamıza sebep oldu”
Spehar, Akıncı’yı arayarak Taşkent’te meydana gelen patlama ile ilgili geçmiş olsun dileklerini iletti
Spehar, Akıncı’yı arayarak Taşkent’te meydana gelen patlama ile ilgili geçmiş olsun dileklerini iletti
Taşkentliler dün gece yaşadıklarını anlattı
Taşkentliler dün gece yaşadıklarını anlattı
İzcan: “Barış ve istikrarın önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır”
İzcan: “Barış ve istikrarın önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır”
Özersay, Akar’la telefonda görüştü
Özersay, Akar’la telefonda görüştü
Korkmazhan: “Emperyalist saldırılar sürdükçe hiç kimse güvende olmayacak”
Korkmazhan: “Emperyalist saldırılar sürdükçe hiç kimse güvende olmayacak”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim