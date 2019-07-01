Sungur: “KKTC’nin savaşın bir parçası gibi gösterilmesi sektörü ve ekonomiyi derinden yaralayacak”

“BU KAZANIN BİR GÜVENLİK ZAAFİYETİ VARMIŞ GİBİ DEĞERLENDİRİLMEMESİNİ KAMUOYUNDAN RİCA EDİYORUM”

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, KKTC’nin savaşın bir parçası gibi gösterilmesinin sektörü ve ekonomiyi derinden yaralayacağını kaydetti.

Kamuoyundan, kazanın bir güvenlik zaafiyeti varmış gibi değerlendirilmemesini isteyen Sungur, kamuoyunun gerekli hassasiyeti göstermesini diledi.

Sungur yazılı açıklamasında, dün gece Taşkent’te yaşanan füze patlamasından dolayı bölge sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti ve kazadan bu yana doğal olarak kamuoyunun ve basının tüm ilgisinin yaşanan bu kazaya odaklandığını belirtti.

Sungur, “Oysa hafta sonu Başbakanımız Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliğinin düzenlediği 3. Eğitim seminerine katılmış orada tüm emlak ve inşaat sektörünün önünü açacak olan ‘KKTC Devletinin tüm tapuları KKTC Devletinin güvencesi altındadır’ demiştir. Biz bu açıklamayı tüm yurt dışında iş yaptığımız paydaşlara paylaşmaya hazırlanırken dün gece meydana gelen kaza hepimizi çok üzmüştür. Ancak konunun KKTC’nin bir güvenlik zaafiyeti varmış şeklinde basında yer almasından dolayı derin endişe içerisindeyiz” dedi.