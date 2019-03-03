Sungur: “Daha fazla yatırımcının mağdur olmaması adına bir an önce gerekli tedbirleri hep birlikte alalım”

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği (KTEB) Başkanı Hasan Sungur, korsan emlakçıların önüne geçilmesi ve daha fazla yatırımcının mağdur olmaması adına bir an önce gerekli tedbirlerin alınması için çağrı yaptı.

Sungur, KTEB adına yaptığı yazılı açıklamada, son zamanlarda KKTC’den mal almak isteyen Türkiye’den veya diğer ülkelerden gelen yatırımcıların başına istenmeyen türden hadiseler gediğini ve bu yatırımcıların Devletin bir eksikliğinden ötürü mağdur olduklarını söyledi.

Sanatçı Selçuk Yöntem’in KKTC’de emlak almak isterken yaşadıklarının aslında kendilerinin uzun süredir dile getirdiği olaylardan sonuncusu olduğunu kaydeden Sungur, olayın bir kez daha 17.4.2017 tarihli lisans yasasının tadil edilmesi gerektiğini ve bir an önce komitelerde bekleyen Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Yasasının yasallaşması gerektiğini ortaya koyduğunu vurguladı.

İlgili yasaların geçmesi halinde bu türden olayların hem önüne geçilmiş hem de bir mağduriyet doğurmamasının sağlanacağını belirten Sungur, Türkiye’den ve dünyanın diğer yerlerinden gelen yatırımcıların koruncağını ifade etti.

Sungur şöyle devam etti:

“Geçirilmesini beklediğimiz yasa da dünyanın birçok ülkesinde olan sigorta zorunluluğu getirilmiş olunacak ve bu tür işlemler için Emlakçılar 100 Bin Euro’luk sigorta yapmak zorunda kalacak. Ve olası istenmeyen durumlarda yatırımcının kaybı karşılanacaktır.

Selçuk Yöntem’e yaşadığı mağduriyetten ötürü üzüntülerimiz ile birlikte geçmiş olsun dileklerimizi iletirken kendisinin de bir an önce birliğimize başvurmasını, gerekli şikâyeti bize de yapmasını, kendisinin de kabul etmesi halinde birlik olarak hiçbir ücret almadan bu konuda kendisine avukat tahsis edebileceğimizi duyurmak istiyoruz.

Söz konusu olayda adı geçen kişi Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği üyesi değildir. Bu türden korsan emlakçıların önüne geçilebilmesi, bekleyen yasalarımızın durumun görüşülmesi adına İçişleri Bakanımız Sayın Ayşegül Baybars’tan da randevu beklediğimizi bu vesile kamuoyuna duyurmak istiyoruz.

Daha fazla yatırımcının mağdur olmaması adına bir an önce gerekli tedbirleri hep birlikte alalım.”



