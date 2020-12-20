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Sungur “Acil tedbirler alınmalı ”

20 Aralık 2020 Pazar 18:10
Sungur “Acil tedbirler alınmalı ”
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SUNGUR “ACİL TEDBİRLER ALINMALI”

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkanı Hasan Sungur, hükümetin güvenoyu almasının kendilerini mutlu ettiğini çünkü uzun zamandır istikrarsızlık sorununun bu bağlamda ortadan kalmış olduğunu belirterek, yeni kurulan hükümetin biran önce ekonomiye dair acil tedbirler alması gerektiğini söyledi.

Songur, sendikadan yapılan yazılı açıklamada, uygulanmasını istediği tedbirleri şu şekilde sıraladı:

“İhtiyat Sandığı kesintilerinden ev almak isteyenler çalışanlar için özel bir paket hazırlanmalı ve çalışanların ev sahibi olabilmelerinin önü açılmalıdır. Bu sayede inşaat sektörünü de canlandırılmış olunur.

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Ev kiralarında devlet stopaj almasın. Bu dönem içinde bu oranlar ev sahiplerince kiralardan düşülsün.

İdame fonuna yatan ve yabancı çalışanlardan kesilen ihtiyat sandığı yatırımları belli bir süre ile asgari ücretliye yansıtılsın.

Yeni araç sahibi olmak isteyenler için ihtiyat sandığında ki birikimlerinden yararlandırılması, vergi ve stopajlarda bu süre içinde yeni oranlar belirlenmesi.

Pantemi kredilerinden yararlanamayan işverenler için yeni kredi paketleri hazırlansın”

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Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası BaşkanıHasan Sungur
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