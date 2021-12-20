Sunat Atun’dan Şehitler Haftası mesajı

Atun, mesajında, 21 Aralık 1963’ün Kıbrıslı Türkler adına unutulması asla mümkün olmayan bir tarih olduğunu kaydetti. Rum-Yunan ikilisinin adayı Yunanistan’a bağlama hedefiyle, sayısız masum Kıbrıslı Türkü katlettiğini vurgulayan Atun, binlerce Kıbrıslı Türkü göçe zorladığı ve insanlık dışı muamelelere maruz bıraktığı o günlerden bu yana, yaşanan acılara ve onca kayba rağmen Kıbrıs Türk Halkı dimdik ayakta durmayı başardığını belirtti.

Atun, “Kıbrıs Türk halkı, bugün Kuzey Kıbrıs’a vatanı diyebiliyorsa, bir devlet kurmuş güven,huzur içinde yaşıyor ve tüm sıkıntılara rağmen geleceğe umutla bakabiliyorsa bu; 21-25 Aralık’ta verilen destansı mücadele sayesindedir” dedi.

Verilen mücadelelerin hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini belirten Atun, şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk halkı, anavatanıyla, sonsuza dek birlikte ve ayrılmaz bir bütün olarak varlığını sürdürecektir. Bu anlamlı hafta dolayısıyla geçmişte yaşanan acıların bir kez daha tekrarlanmaması temennisi ile Kıbrıs Türklerinin özgürlük mücadelesi uğruna canlarını korkusuzca feda eden, Kıbrıs Türk toplumunun aydınlık günlere kavuşmasına vesile olan aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diler, gazilerimizi minnetle anarım”.