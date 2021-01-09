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Sunat Atun’dan Bütçe Komitesi’nde sansür iması!

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Sunat Atun komitedeki bütçe açılış konuşmasının önceki yıllara nazaran geleneksel olanın dışında “haberleştirilmediğinden” yakınarak bunun sadece “canlı yayın” olarak verildiği ve kamu finansmanında yüzde 30’luk bir açık olduğunu anlattı. Atun, 3 yıldır ekonomide ‘topal ördek’ modelinin “bir anlayış sorunu” olarak sürdüğünü ve tarihi bir ekonomik çöküşün içinde olduğumuzu söyledi.

09 Ocak 2021 Cumartesi 19:08
Sunat Atun’dan Bütçe Komitesi’nde sansür iması!
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Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, KKTC 2021 Mali Yılı Bütçesi’yle ilgili görüşmelerine geçtiğimiz hafta başladı.

Öngörülen “açıklar” beklendiği gibi dikkat çekiyor…

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Sunat Atun, çarpıcı bilgiler vermekle kalmadı, komitede “sansür uygulandığını” da açıkça ima etti.

Atun, yüzde 30’luk bir kamu finansmanı açığı olduğunu, bunun da 760 milyon TL’ye tekabül ettiğini söyledi.

Atun, “Plansız programsız Ekonomi yönetimi modelinin benimsenmesinin faturası çok ağır olmuştur. Pandeminin getirdiği bozulma ile Ekonomiyi Programsız yönetme tercihinin birleşmesi ile  başıboş ekonomi yönetimi modeli doğmuş, bu da ülkemizi tarihi çöküşe getirmiştir” dedi.

“AÇILIŞ KONUŞMAM VERİLDİ AMA HABERLEŞTİRİLMEDİ… BU GELENEK DIŞI…”

 Atun “2018 - 2019-  2020 yıllarını ekonomik program yokluğunda geçirdik. Haliyle karaktersiz bir ekonomi yönetimi oluştu. Yatırım koordinasyonu olmayan, sektörel politikaların tutarsızlık gösterdiği, nerdeyse kamu altyapı yatırımı yapılmadığı, teşvik bütünlüğünün sağlanamadığı, kamu kaynaklarının yatırıma yöneltilmediği, dağınık, karaktersiz ve hedefsiz bir dönem yaşadık.” diye konuştu.

Bir sene önce 2020 yılı mali bütçe taslağı görüşmelerinde KKTC Kamu maliyesi ile Ekonomisine yönelik tespitlerini de hatırlatan Sunat Atun, şu maddeleri sıraladı;

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“Yerel açıkla ilgili bir tedbir hedefi olmadığı görüntüsü bulunmaktadır”.

“Bütçe açığı büyüme, istihdam ve refah için bir risktir” .

“Uzun yıllardır kamunun mali sürdürülebilirlik sorunu vardır ve bunun ekonomiye ağır etkileri ağır olmaktadır.”

“2010-13 dönemi yapmış olduğumuz reformların maalesef devamı gelmemiştir. Bu noktadan hareketle yapısal reformlara odaklanmak çok önemli”.

“Şu ana kadar ekonomi alanında bir eylem planı, hedef ve kararlılık göremedim”

“2018-2019 ve 2020 yıllarında tüm uyarılarımıza rağmen Geçerli – sağlam -tutarlı ekon program hazırlanamadı.”

“BU TOPAL ÖRDEK MODELİ DEVAM EDERSE…”

Bütçe açılış konuşmasının önceki yıllara nazaran geleneksel olanın dışında canlı verildiğini ama “haberleştirilmediğinden” yakınan Sunat Atun, sözlerine şöyle devam etti;

“Bütçede kamu finansmanı bakımından yüzde 30’luk bir açık var. Bunun 1 milyar 350 milyonu TC katkıları, 1 milyar 150 milyonu TC kredileri.. 760 milyonluk da bir açık söz konusu… Ekonomi konusunda 3 yıldır topal ördek modeli uygulanıyor. Ben kişilere mahsus bir anlamda söylemiyorum bunu… Bir anlayış olarak var. Ben 3 yıldır tüm hükümetleri uyardım. Topal ördek modeline devam edilirse, ekonomimizdeki çöküş süratlenecek, sektörler daha da verimsiz hale gelecek, küçük esnaf ve mikro işletmeler gözden çıkarılmış olacak. Daha da vahimi, özel sektör odaklı politikalar geliştirilmez ise, dış kaynak transferinin reel ekonomiye faydası sığ kalacaktır. Kamu kaynakları, ekonomik faaliyetler üzerinden elde edilen vergi vs gelirleri ile oluşur. Yani ülke ekonomisine katma değer oluşturur. Katma değer üretmeden elde edilen Kaynaklar, sadece bütçe açıklarını telafi etmekte kullanılır ve reel sektör mal-hizmet üretimini fonlamaz, reform süreçlerini desteklemekte kullanılmaz ise, ekonomik büyümeye katkısı sınırlı kalır, istihdam ve refah sağlama niteliği olmaz. Sonuçta özel sektör daha güçsüz, yoksul daha yoksul kalır.”

2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısının görüşülmesine, 12 Ocak Salı günü, Başbakanlık, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Turizm ve Çevre Bakanlığı bütçeleri ile devam edilecek…

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Anahtar Kelimeler:
Sunat AtunBütçe KomitesiSansürEkonomik çöküş
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