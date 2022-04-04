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Sunat Atun: Kurumun yakıt alacak parası yok

Maliye Bakanı Sunat Atun, Kıb-Tek’in 2 milyar TL borç stoku olduğunu açıkladı, “Bugünkü borçlar kurumu gırtlağından tutup, duvara sıkıştırmış borçlardır.” dedi.

04 Nisan 2022 Pazartesi 12:37
Sunat Atun: Kurumun yakıt alacak parası yok

Elektrikte faturası isyanı ve Kıb-Tek, Meclis’teki gündemin ilk sırasında…

Maliye Bakanı Sunat Atun, Kıb-Tek’in 2 milyar TL borç stoku olduğunu açıkladı, “Bugünkü borçlar kurumu gırtlağından tutup, duvara sıkıştırmış borçlardır.” dedi.

Yakıt sorununa ilişkin itirafta bulunan Atun, “Yakıtsız kalmasının tek nedeni geminin geç gelmesi değil. Kurumun yakıt alacak parası yok. Bu enkaz hepimizin” diye konuştu.

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Atun ayrıca, güncellenmemiş elektrik fiyatları ışığında KIB-TEK’in zararlarının kartopu gibi büyüyerek, çığ hale geldiğini de dile getirdi.

Kurumun başıboş bırakılamayacağını söyleyen Atun, “Bu konu sosyal medyaya yazılacak mesele değil, az laf çok olmalı” şeklinde konuştu.

2018 yılında döviz kurlarında yükselme yaşandığını hatırlatan Atun, söz konusu dönemde son 10 yılda unutulan artışlar yapıldığını savundu.

Atun, devletin borçlanma kabiliyetinin bittiğini de vurguladı.

Kaynak: Yenidüzen

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Sunat Atun
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