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Sunat Atun:''Dünya dijital bir çağa doğru süratle evriliyor''

Maliye Bakanı Sunat Atun, dünya dijital bir çağa doğru süratle evrilirken, KKTC’nin de bu ufukta güçlü şekilde yer alması gerektiğini söyledi.

08 Nisan 2022 Cuma 14:59
Sunat Atun:''Dünya dijital bir çağa doğru süratle evriliyor''

Bakanlık açıklamasına göre Atun, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Ziyarette, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Avar ve Kurumsal Portföy Yöneticisi Osman Nazlı da yer aldı.

Maliye Bakanı Sunat Atun, Dünya’nın dijital bir çağa doğru süratle evrildiğini, KKTC’nin de bu süreçten geri kalmaması gerektiğine dikkat çekti.

“Dünya dijital bir çağa doğru süratle evriliyor. Dijitalleşme bir ufuk. Dünya bu ufukta süratle ilerliyor. Bu ufukta KKTC’de güçlü bir şekilde yer almalı. KKTC’nin gerek yasal alt yapı bakımından, gerek devlet hizmetleri bakımından, gerekse özel sektörün çalışma ve hizmetleri bakımından süreçten geri kalmaması son derece önemli. Bu bağlamda da biz dijital alanda çalışma yapan tüm firmaları destekliyoruz” dedi.

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Kuzey Kıbrıs Turcell’in de KKTC’de iletişim alanında önemli bir aktör olduğuna değinen Maliye Bakanı Sunat Atun, firmanın bu pozisyonunu diğer sahalarda da önderlik ederek daha da ileri taşımasını beklediklerini kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir de konuşmasında, Maliye Bakanı Sunat Atun’u kutlayarak yeni görevinde başarılar diledi.

Küçüközdemir, Telekomünikasyon sektörünün bir paydaşı olarak Maliye Bakanlığı ile de birçok alanda işbirliği içinde çalışıldığını hatırlattı. Ülkeye 4G, 4.5G, 5G’nin gelmesi, fiber alt yapının hayata geçmesi ve geçtiğimiz yıl, Maliye ve Sağlık Bakanlıkları ile yapılan ‘Güvende Kal’ gibi dijital dönüşüm projelerini örnek gösterdi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, KKTC’nin dünya ile yarışan teknolojik bir alt yapıya kavuşması içinde işbirliğine her zaman hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Görüşmede, gonuldenbagliyiz.biz dijital sosyal sorumluk platformuyla ilgili bilgiler de aktarıldı. Ardından projeye Bakan Atun adına yapılan bağışın sertifikası da takdim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Sunat AtunKKTC TürkcellKktc
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