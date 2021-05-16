SÜİB, Tarım Bakanlığına  24 TL’den hellim verebileceğini belirtti

Birlik Başkanı Mustafa Başlar yaptığı yazılı açıklamada, koranavirüs ile mücadelenin devam ettiği bugünlerde elini taşın altına koyan imalatçıların, maliyetinin altında açıklanan fiyattan memnun olmasa dahi velinimet ve alın teri sütlerin dökülmemesi için bir kez daha fedakarlık yaptığını kaydetti.

Tam bilgi sahibi olunmadan kamuoyunda yapılan yorumların kendilerini üzdüğünü söyleyen Başlar, bütün fabrikaların soğuk hava depolarının dolmuş vaziyette olduğuna dikkat çekti.





