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SÜİB, Tarım Bakanlığına  24 TL’den hellim verebileceğini belirtti

Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği, sütlerin dökülmemesi için isteyen imalatçıların Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda  Tarım Bakanlığı’na kilogramı 24 TL’den hellim verebileceğini belirtti.

16 Mayıs 2021 Pazar 10:45
SÜİB, Tarım Bakanlığına  24 TL’den hellim verebileceğini belirtti
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Birlik Başkanı Mustafa Başlar yaptığı yazılı açıklamada, koranavirüs   ile   mücadelenin  devam  ettiği    bugünlerde   elini  taşın   altına  koyan  imalatçıların,  maliyetinin  altında   açıklanan fiyattan memnun  olmasa dahi velinimet   ve  alın  teri  sütlerin dökülmemesi için bir kez daha fedakarlık yaptığını kaydetti.
Tam bilgi sahibi olunmadan kamuoyunda  yapılan yorumların kendilerini üzdüğünü söyleyen Başlar, bütün   fabrikaların  soğuk  hava  depolarının   dolmuş   vaziyette  olduğuna dikkat çekti.

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Başlar, “Kuzey   Kıbrıs’ın  yegane  üretimi   süt  ve  süt  ürünlerini  birlik  ve   beraberlik  ile  yüceltebileceğimizin bilincini   taşıyan  ve  yaşatan  bir  ruha  sahip  olduğumuzu   bildirmek  isterim ” ifadelerini kullandı.

 

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Son Güncelleme: 16.05.2021 11:01
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