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Sudan\'da Eğitime Süresiz Ara Verildi

ASKERİ YÖNETİM, KUZEY KURDUFAN EYALETİNDE 5 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BARIŞÇIL GÖSTERİNİN ARDINDAN, ÜLKE GENELİNE YAYILAN ÖĞRENCİ PROTESTOLARI NEDENİYLE İLK VE ORTA DERECELİ OKULLARDA EĞİTİME SÜRESİZ ARA VERİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Sudan\'da Eğitime Süresiz Ara Verildi

ASKERİ YÖNETİM, KUZEY KURDUFAN EYALETİNDE 5 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BARIŞÇIL GÖSTERİNİN ARDINDAN, ÜLKE GENELİNE YAYILAN ÖĞRENCİ PROTESTOLARI NEDENİYLE İLK VE ORTA DERECELİ OKULLARDA EĞİTİME SÜRESİZ ARA VERİLDİĞİNİ AÇIKLADI

31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:28
Sudan\'da Eğitime Süresiz Ara Verildi

ASKERİ YÖNETİM, KUZEY KURDUFAN EYALETİNDE 5 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BARIŞÇIL GÖSTERİNİN ARDINDAN, ÜLKE GENELİNE YAYILAN ÖĞRENCİ PROTESTOLARI NEDENİYLE İLK VE ORTA DERECELİ OKULLARDA EĞİTİME SÜRESİZ ARA VERİLDİĞİNİ AÇIKLADI
Hartum, 31 Temmuz 19 : Sudan'da askeri yönetim, Ubeyd kentinde 4'ü öğrenci 5 göstericinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı sonrası ülke geneline yayılan öğrenci protestoları nedeniyle eğitime süresiz ara verildiğini duyurdu.
Sudan resmi haber ajansı SUNA'da yer alan habere göre, Askeri Geçiş Konseyi, ilk ve orta dereceli okullarda eğitimin ikinci bir emre kadar durdurulması kararı aldı.
Yönetim, dün de ülkenin doğusundaki Kesele eyaletinde eğitime ara verildiğini duyurmuştu.
Muhalif Sudan Meslek Odaları Birliği bünyesindeki Öğretmenler Komitesi de dün öğrencilerin güvenliği için sivil hükümet kurulana dek eğitime ara verilmesi gerektiğini açıklamıştı.
Pazartesi günü, Kuzey Kurdufan eyaletinde başsavcılık bünyesindeki araştırma komisyonunun, 3 Haziran olaylarında hayatını kaybedenlerle ilgili raporu protesto edilmişti.
Muhalif Sudan Merkezi Doktorlar Komitesince, çoğunluğu lise öğrencilerinden oluşan kalabalığın üzerine açılan ateş sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 21'i gerçek mermiyle olmak üzere 62 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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MUHALEFET, ASKERİ YÖNETİMİ SORUMLU TUTMUŞTU
Muhalefet, olaydan askeri yönetimi sorumlu tutmuş, kentte ikinci emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime süresiz ara verilmişti.
Sudan Başsavcılığı bünyesindeki araştırma komisyonunun cumartesi günkü raporunda, 3 Haziran'da ordu karargahı çevresindeki protestocuların dağıtılması emrini AGK'nin vermediği, müdahalede 87 kişinin öldüğü, talimatlara uymayan 9 üst düzey askerin de suçlu bulunduğu belirtilmişti.
Muhalefet, askeri konseyi akladığı ve bazı gerçekleri gizlediği gerekçesiyle raporu reddetmiş, gösteri çağrısı yapmıştı.
Sudan lideri Ömer el-Beşir'in aylarca süren rejim karşıtı protestolar sonucu 11 Nisan'da devrilmesinin ardından başkent Hartum'da muhalif göstericiler, ordu karargahı önünde "sivil yönetime geçilmesi" talebiyle nöbet tutmuştu.
Muhalif göstericiler, 3 Haziran sabahı güvenlik güçlerince gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanılarak dağıtılmış, olaylarda muhalif kaynaklara göre 128 kişi hayatını kaybetmişti.
(AA/AK/HÖ)
 

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