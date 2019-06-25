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Sucuooğlu: “bir Yerde Bir Bataklık Var… Rant Elde Edenlerin Üzerine Cesartle Gitmek Gerek”

MECLİS GENEL KURULU GÜNCEL KONUŞMALARLA DEVAM EDİYOR

Sucuooğlu: “bir Yerde Bir Bataklık Var… Rant Elde Edenlerin Üzerine Cesartle Gitmek Gerek”

MECLİS GENEL KURULU GÜNCEL KONUŞMALARLA DEVAM EDİYOR

25 Haziran 2019 Salı 12:12
Sucuooğlu: “bir Yerde Bir Bataklık Var… Rant Elde Edenlerin Üzerine Cesartle Gitmek Gerek”

MECLİS GENEL KURULU GÜNCEL KONUŞMALARLA DEVAM EDİYOR

MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI (4)

Lefkoşa, 25 Haziran 19 (.): Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, yabancı çalışanlarla ilgili sorunları “Bir yerde bir bataklık var, siz sivrisinekleri öldürmeye çalışıyorsunuz ama bataklık sürekli sivrisinek üretiyor” örneğiyle tanımlayarak, rant elde edenlerin üzerine cesaretle gitmek gerektiğini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu güncel konuşmalarla devam ediyor. Milletvekilleri çeşitli konuları Meclis kürsüsüne taşırken, bakanlar da eleştirileri cevaplıyor.

ŞAHALİ: “HÜKÜMET YAZ TATİLİNDE GÖRÜŞLERİNİ NETLEŞTİRSİN”

CTP Milletvekili Erkut Şahali, “Hükümetin Meclis Tatili Mesaisi” ile ilgili konuşmasında, çalkantılı ancak verimli bir yasama yılı geçirildiğini söyledi.

Hükümette henüz bütünlük sağlanamadığını belirten Şahali, Meclis’in veriminin bütünlükle bağlantılı olduğunu kaydetti.

Şahali, Meclis toplantılarının geç başlamasının sorumluluğunun hükümet kanadında olduğunu kaydetti.

Erkut Şahali, tatilde çalışacak komitelerde ortaya konacak performansın ardından Meclis’te yığınla yasanın olacağını, bu toplantılara eksiksiz katılacaklarını söyledi.

Maraş konusunda hükümette anlayış birliğinin olmadığını kaydeden Şahali, Maraş’ın akıbetinin en belli olan konu olduğunu belirtti.

Şahali, Manavoğlu’nun konuşması sırasında yaşanan tartışmaların hükümet içindeki uyuşmazlığa işaret ettiğini de kaydetti.

Şahali, hükümetin Maraş konusunda her ne yapma niyeti varsa öncelikle kendi arasında tek bir görüş etrafında konuşma zorunluluğu olduğunu belirtti.

Hükümetin Meclis’in yaz tatili boyunca yaşayacağı süreci bir fırsat olarak değerlendirmesi ve görüşlerinin netleştirip tekleştirmesinin önemli olduğunu kaydeden Şahali, dörtlü koalisyon döneminde hükümetin tek bir görüşü olmayacağının açıklandığını anımsatarak mevcut hükümetin böyle bir beyanatı olmadığını söyledi.

Şahali hükümeti, hükümet programında yer alan unsurları hayata geçirmek için yoğun bir mesai yapmaya çağırdı.

ZAROĞLU: “ÖZERSAY’IN HIRSLARI NEDENİYLE HÜKÜMET ÇİFT BAŞLI HALE GELDİ”

Daha sonra YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu “Kapalı Maraş’ın Açılma Konusu” hakkında güncel konuşma yaptı.

Zaroğlu, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın önümüzdeki dönem cumhurbaşkanı adayı olacağını iddia ederek, Özersay’ın “hırsları” nedeniyle hükümetin çift başlı hale geldiğini savundu.

Maraş açılımının buna örnek olduğunu söyleyen Zaroğlu, hükümetin açıklamaları nedeniyle “ortalığın kalkıp oturduğunu”, Özersay’ın kendini Cumhurbaşkanı’na denk bir siyasi figür olarak göstermeye çalıştığını öne sürdü.

Özersay’ın Kıbrıs sorunu konusunda kendisinden başka kimsenin konuşmasını istemediğini iddia eden Zaroğlu, bunu Özersay’ın cumhurbaşkanı adaylığı düşüncesine bağladı.

Zaroğlu, Özersay’ın bu hareketlerini devlet gelenek ve hiyerarşisine ters düşse bile sürdürdüğünü söyledi.

Maraş’ın açılması mevzusunun önemli bir konu olduğunu söyleyen Zaroğlu bu konuda Özersay’ın gizli bir gündeme sahip olduğunu iddia ederek bunun kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Maraş konusunun KKTC’nin aleyhine dönebilecek potansiyeli olduğunu söyleyen Zaroğlu, Maraş konusundaki açıklamaların sansasyonel olduğunu ve hamaset koktuğunu, aksi olsa bu açıklamaların hem dünyada hem TC’de olumlu yanıt bulabileceğini kaydetti.

Hükümete seslenen Bertan Zaroğlu, böylesi bir önemli bir konuda konsensüs olmadan açıklamalar yapılırsa sonucun şu an olduğu gibi “fiyasko” olacağını dile getirdi.

Zaroğlu bir gazetede çıkan habere referans vererek Maraş’ta daha önce envanter sayımı yapıldığını söyledi.

Maraş’ın açılması gerektiğini dile getiren Zaroğlu Kıbrıs sorununun popülist yaklaşımlarla ele alınamayacağını kaydetti. Zaroğlu hükümeti bundan sonraki süreçte daha dikkatli davranmaya çağırdı.

Zaroğlu’nun konuşması üzerine yerinden söz alan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Maraş konusunun ele alındığı Bakanlar Kurulu toplantısında bulunduğunu, sonrasında yapılan basın toplantısında ya da yayınlarda asla Maraş’ın açılmasından bahsedilmediğini, sadece envanter çalışması yapılacağının söylendiğini kaydetti.

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Yapılacak envanterin sadece oradaki mobilya vs.’nin sayımı olmadığını, sahiplik durumu, binaların durumu gibi konularda envanterin çıkarılacağını dile getiren Atakan, esas üzerinde durulması gerekenin, Maraş gibi kayıp bir değerin nasıl ülke ekonomisine entegre edilebileceği olduğunu söyledi.

Atakan, ancak üzüm yemek yerine bağcı dövmek yoluna gidildiğini dile getirdi.

Bunun üzerine Zaroğlu, hükümet kanadından yapılan açıklamalar arasında tutarsızlık olduğunu söyledi.

ÇELER, DENETİMLER HAKKINDA BİLGİ İSTEDİ

TDP Milletvekili Zeki Çeler “1 Mayıs’ta Yapılan Denetimlerin Takibi- İşçileri Unutmadık” başlıklı konuşma yaptı.

Kendi bakanlığı döneminde 1 Mayıs’ta yapılan denetimlerin çok tartışıldığını söyleyen Çeler, şu anda bakanlığın bu konudaki çalışmalarını öğrenmek istediğini kaydetti.

1 Mayıs’ta çalışanlara ek ödenek verilmesi gerektiğini söyleyen Çeler, bu konuda özel sektör çalışanlarının işverenlere hesap soracak noktada olmadığını bildiğini ancak açık olan işyerlerinin ihbarlar sonucu ilgili dairelere gönderildiğini anlatarak ilgili ödemenin yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi gerektiğini gerekirse uyarı ve cezai müeyyide uygulanması gerektiğini kaydetti.

Çeler, bu konunda denetimlerin en kısa sürede yapılmasını istedi.

Yabancı işçilerle ilgili bakanlığı döneminde yapılan çalışmalara değinen Çeler, ülkede ciddi şekilde insan ticareti yapan kesimler olduğunu dile getirdi.

Zeki Çeler, bunun önüne geçmenin en önemli yollarından birinin uluslararası cemiyetle iş birliği içinde çalışmak olduğunu kaydetti.

Yabancı işçi affıyla ilgili çalışma hakkında bilgi isteyen Çeler, polis denetimlerinde yakalanan ve kaçak işçi olduğu tespit edilen kişilere yapılan muamelenin doğru olmadığını dile getirdi.

Çeler, bu insanlara suçlu muamelesi yapmanın doğru olmadığını belirterek, “bu kişileri kim ülkeye getirdi, bu insanları kim kayıt dışına düşürdü” diye bakılması gerektiğini anlattı.

Zeki Çeler, bakanlığın sosyal medya hesaplarından yabancı dilde de duyurular yapılması gerektiğini dile getirdi. Çeler, insan tacirlerinin kendi bakanlığı döneminde sosyal medya üzerinde şahsına saldırılarda bulunduğunu anlattı.

Çeler insan ticareti yapanlar konusunda gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini vurguladı. Çalışanların haklarını bilmesi gerektiğini söyleyen Çeler bu konuda gereğinin yapılmasını istedi. Çeler, ülkedeki yabancıların çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve denetlenmesi gerektiğini söyledi.

SUCUOĞLU: “BİR YERDE BİR BATAKLIK VAR”

Çeler’i yanıtlamak üzere söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, yabancı uyruklu ve üçüncü ülkelerden çalışmak için gelen insanların ülkede karşılaştıkları sıkıntıların ve suiistimallerin uzun zamandır gündemde olduğunu anlattı.

“Bir yerde bir bataklık var, siz sivrisinekleri öldürmeye çalışıyorsunuz ama bataklık sürekli sivrisinek üretiyor” örneğini veren Sucuoğlu, bu işten rant elde eden şahıslara, ekiplere, şirketlerin üzerine cesaretle gitmek gerektiğini dile getirdi.

Bu konuda çeşitli çabalar sarf edildiğini ancak arzı edilen noktada olunmadığını kaydeden Sucuoğlu, yurt dışından gelen yabancılarla ilgili rakamların ortada olduğunu dile getirdi.

Kayıtlarda turist adı altında gelen kişilerin çalıştığının ortada olduğunu dile getiren Sucuoğlu, kendisinden önce başlatılan çalışmaları geliştirmeye çalıştıklarını anlattı.

“TAKİPÇİYİZ”

Tatillerde çalışma konusunda İş Yasası’nda yer alan maddelere işaret eden Sucuoğlu, Çeler’in bahsettiği ödemenin yatırılıp yatırılmadığının Temmuz’un ilk haftası netleşeceğini, kendilerinin de bu durumun takipçisi olacağını söyledi.

PRİMLERİ DÜZGÜN YATIRANLARA MÜKAFAT

Aftan yararlanacaklar ile yaralamayacaklar arasında denge oluşturulması gerektiğini de söyleyen Sucuoğlu, aynı zamanda belli süre yanında çalışan personele primlerini düzgün yatıranlara mükafat verilebileceğini de aktardı.

Bu konuların hangi partinin iktidarda olduğu çok fark etmeksizin aynı hassasiyetle ele alınması gerektiğini dile getiren Sucuoğlu, bu konulara büyük önem verdiklerini vurguladı.

Bakan Sucuoğlu, önümüzdeki süreçte, bundan önceki dönemde gösterilen hassasiyetin gösterilmeye de devam edeceğini kaydetti.

(DOĞ/GÜL) FOTOĞRAFLI - EK VERİLECEK

Haber: Doğuş Özokutan Çiftçioğlu

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