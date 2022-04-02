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Sucuoğlu:Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomik protokol haftaya imzalanacak

Başbakan Faiz Sucuoğlu, katıldığı bir sergi açılışında gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

02 Nisan 2022 Cumartesi 11:45
Sucuoğlu:Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomik protokol haftaya imzalanacak

Yaklaşık iki yıldır devam eden pandemi süreci ve Rusya-Ukrayna savaşının bütün dünyada derinleştirdiği ekonomik krize değinen Başbakan Sucuoğlu, “Dünya olarak zor süreçlerden geçiyoruz. Yaklaşık iki yıldır süren ve tüm dünyayı etkileyen bir pandemi ve bunun yanında bir ayı geçen bir süredir Rusya-Ukrayna savaşı sürüyor. Dünya küçük bir global köy haline geldi. En ufak bir gelişme herkesi etkiliyor. Tıpkı tüm bu yaşananların bizi de etkilediği gibi” dedi.

Başbakan Sucuoğlu, ülke genelinde yaşanan enerji ve ekonomik sıkıntılarından da bahsederek, ülkede yaşanan elektrik kesintilerinin son bulacağının müjdesini de verdi.

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“Anavatan Türkiye ile önemli bir ekonomik protokolü üzerinde çalışıyoruz ve haftaya bu protokolü imzalayacağız” diyen Başbakan, böylelikle ekonomik anlamda da ülkenin yoluna kaldığı yerden devam edeceğini kaydetti.

Başbakan, her inişin bir çıkışı olduğunu, KKTC’nin bu çıkışı yakın zamanda yakalayacağını ve halkın hakettiği refah düzeyinin tekrardan geri getireceklerini belirtti.

Yaşanan ekonomik sıkıntılara karşı yapılan eylemleri de değerlendiren Başbakan Sucuoğlu, “Sendikalarımız yaşanılan hayat pahalılığına tepki olarak haklı ve barışçıl bir eylem düzenlendi. Bu eylemin akabininde katıldığımız bu sanat etkinliği hepimizi bir nebze rahatlattı” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
BASBAKAN FAİZ SUCUOĞLUUbpRUSYA UKRAYNA
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