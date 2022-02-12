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Sucuoğlu’nun Limasol Direnişi mesajı…

 

12 Şubat 2022 Cumartesi 15:15
Sucuoğlu’nun Limasol Direnişi mesajı…

“BU DİRENİŞ ÖZGÜRLÜK MÜCADELEMİZDE ÖNEMLİ BİR YERE SAHİPTİR VE BU BİR LİMASOL’LU KIBRIS TÜRKLERİNİN KAHRAMANLIK DESTANIDIR”

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Limasol Direnişinin Limasol’lu Kıbrıs Türklerinin bir kahramanlık destanı olduğunu vurguladı.

Sucuoğlu, Direnişin 58. yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajda, Kıbrıslı Türklerin Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünden asla taviz vermeyeceğini, bu duruşu ilgili taraflarca çok iyi anlaşılması gerektiğini bildirdi.

Sucuoğlu mesajında şunlara yer verdi:

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“Bundan 58 yıl önce Kıbrıslı Türklere yönelik Rumlarla Yunanlıların uyguladığı soykırıma karşı Adadaki Türk varlığının korunması için Limasol’lu Kıbrıslı Türkler büyük bir direniş sergilemişler ve yokluklar içinde mücadelelerini sürdürerek bu uğurda canlarını feda etmişlerdir. 

Gözlerini bile kırpmadan vatanı ve milletini koruma uğruna göğüslerini siper etmiş olan bu vatanın evlatları şehitlik mertebesine ulaşmışlardır. Bu direniş, özgürlük mücadelemizde önemli bir yere sahiptir ve bu Limasol’lu Kıbrıs Türklerinin kahramanlık destanıdır. Bu uğurda can vermiş şehitlerimizi şükran ve minnetle anıyoruz. 

Bu anlamlı gün vesilesiyle bir kez daha halkımızın özgür ve egemen bir yaşama ulaşmasında ortaya konan fedakârlıklara ve yaşanan zorluklara dikkat çekmek istiyorum. 

Bu anlamlı direniş, yıllarca bu adada Türk varlığının sürdürülmesi için verilen zorlu mücadelelerin ve Kıbrıs Türkü’nün bugünlere nasıl geldiğinin anlaşılması açısından büyük bir öneme sahiptir. Tarihimizde onurlu bir direniş olarak yerini alan Limasol Direnişi’nde, tüm zor şartlara rağmen vatan müdafaası uğruna halkımız canını ortaya koyarak, bir kez daha hiçbir esareti kabullenemeyeceğini tüm dünyaya ispatlamıştır. 

Kıbrıs konusunda bugün gelinen aşamada ve yaşanan acı tecrübeler ışığında bilinmelidir ki, egemenliğimizden ve Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünden asla taviz vermeyeceğiz. Bu duruşumuz ilgili taraflarca çok iyi anlaşılmalı ve Kıbrıs Türkü’nün bu konudaki iradesini esas almayan çabaların sonuçsuz kalacağının idrak edilmesi bu konudaki en gerçekçi tutum olacaktır. 

Bu anlamlı direnişin 58’inci yıldönümü vesilesiyle, Kıbrıs Türk Mücadele Tarihine Limasol Direnisi kahramanları olarak adını altın harflerle yazdıran ve tüm Mücahitlerimizi, Gazilerimizi saygı ve minnetle, bu toprakları kanlarıyla vatan yapan Aziz Şehitlerimizi rahmetle anar, bu gururu paylaşan tüm halkımıza sevgi ve saygılarımı sunarım.”


 

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Son Güncelleme: 13.02.2022 09:45
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