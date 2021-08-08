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Sucuoğlu’nun 8 Ağustos Erenköy Direnişi mesajı…

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu, Erenköy Direnişi’nin 57. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda “8 Ağustos Erenköy Direnişi’nin Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde bir mihenk taşı; yurt severliğin ve kararlığın simgesi olarak gösterilebilecek bir kahramanlık öyküsü olduğunu söyledi.

08 Ağustos 2021 Pazar 10:15
Sucuoğlu’nun 8 Ağustos Erenköy Direnişi mesajı…

Sucuoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

‘‘57 yıl önce çok zor koşullarda yaklaşık 500 Kıbrıslı Türk genci Türkiye’deki eğitimlerini yarıda bırakarak Erenköy'e çıkmış, Rum saldırılarına karşı iki yıl boyunca kahramanca direnerek Kıbrıs Türk halkının bu coğrafyada özgürlüğü uğruna verdiği kararlı mücadelenin, gösterdiği fedakarlığın destanını yazmıştır.

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Vatan topraklarını savunmak için kendilerinden silah ve sayıca çok üstün bir kuvvet karşısında destan yazan bu gençlerin inanç ve kararlılığı Kıbrıs Türkünün varoluş tarihinde hep takdirle anılacaktır.

Rum saldırıları sırasında çelik kanatlarını gererek gelen kahraman Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’in düşmanı bozguna uğratıp, büyük zayiat vermesi sonrasında, uçağının isabet alarak düşürüldüğü ve Rumlar tarafından esir alınarak hunharca şehit edildiğini genç nesillere anlatarak tarihimizi unutturmamak gerekmektedir.

Bu vesileyle, şanlı Erenköy direnişinin 57. yıldönümü dolayısıyla, bu şanlı destanı canıyla yazan başta Erenköy şehitleri olmak üzere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulmasında canını ve kanını feda eden tüm şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygı, sevgi, minnet ve şükran duyularıyla eğiliyorum. Ruhları şad olsun.”

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Son Güncelleme: 08.08.2021 11:59
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