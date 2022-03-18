Sucuoğlu’nun 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı …

Sucuoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sucuoğlu mesajında şunları kaydetti:

“Çanakkale'de yaklaşık bir asır önce tüm imkansızlıklara rağmen verilen bu mücadele, Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli tarihi dönüm noktalarındandır. Tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığını, milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tutan, bu uğurda büyük bedeller ödeyen Mustafa Kemal Atatürk, hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmemiş, canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını, canı ve kanı pahasına korumasını bilmiştir.

Atatürk’ün önderliğinde verilen bu mücadele nesilden nesile anlatılmalı, O’nun tüm zorluklara rağmen ortaya koyduğu irade ve kararlı duruşu her zaman örnek alınmalıdır. Çanakkale Zaferi, bütün dünyaya Türk Milleti’nin kanını son damlasına kadar akıtmadan yurdunu asla bırakmayacağının bir ispatı olmuştur. Bugünlere ulaşana kadar geçen süreçte çok büyük bedeller ödeyen Türkiye Cumhuriyeti geçmişte yaşanan zor günlerin bilinciyle, Ulu Önder Atatürk’ün rehberlik ettiği yolda emin adımlarla ilerlemeyi sürdürmüş, çağdaş ve demokratik devlet yapısını daima koruyarak bugünün güçlü, her alanda dünya devletleri ile rekabet edebilen örnek bir devlet ve ülke olmayı başarmıştır.

Bu duygu ve düşüncelerle, vatanının bağımsızlığı, milletinin birliği ve bütünlüğü için başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere kendini bu yola adayan tüm kahramanları, şehitleri ve gazileri minnet ve rahmetle anıyorum.”