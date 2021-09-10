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Sucuoğlu’ndan Rum Eğitim Bakanlığı’na kınama

10 Eylül 2021 Cuma 14:30
Sucuoğlu’ndan Rum Eğitim Bakanlığı’na kınama

UBP LEFKOŞA MİLLETVEKİLİ SUCUOĞLU, RUM EĞİTİM BAKANLIĞI’NIN GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İLE İLGİLİ BÖLÜMÜ "YIRTMALARI" YÖNÜNDE TALİMAT İÇEREN GENELGE GÖNDERMESİNİ KINADI

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu, Rum kesiminde Eğitim Bakanlığı’nın, ortaöğretim öğretmenlerinden, "Oxford Discover Futures 3 Workbook" isimli kitabı öğrencilere dağıtmadan önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bölümü "yırtmaları" yönünde talimat içeren genelge göndermesini kınadı.

UBP Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anlatıldığı sayfanın yırtılması yönünde Güney Kıbrıs Rum Kesimi tarafından verilen düşmanca ve kabul edilemez talimatı şiddetle kınadığı kaydedildi.

Kitap sayfası yırtan ve yakan bir zihniyetin ne demokrasiyle ne de hoşgörüyle bağdaştığını dile getiren Sucuoğlu, Kıbrıs Türk halkını tarih boyunca düşman olarak gören ırkçı Rum zihniyetinin hâlâ aynı yerde saydığının bir kez daha gözler önüne konduğunu belirtti.

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“ULU ÖNDER ATATÜRK'ÜN NASIL BİR LİDER OLDUĞUNU KİMSE DERS KİTAPLARINDAN YIRTARAK TARİHTEN SİLEMEZ, YOK SAYAMAZ”

Sucuoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Başkomutanlık Meydan Muharebesinde esir alınan Yunan Komutan Nikolaos Trikupis, Mustafa Kemal'in huzuruna çıkartıldığında, Ulu Önder esir aldığı Yunan Başkomutanı mert bir askere yakışır bir şekilde kabul etmiş ‘Üzülmeyin general, siz görevinizi sonuna kadar yaptınız. Askerlikte mağlup olmak da vardır. Napolyon da vaktiyle esir olmuştu. Size karşı büyük hürmet besliyoruz. Burada misafirimizsiniz. Buyurun istirahat edin, yakında her şey düzelecektir'’ ifadelerini kullanmıştır. 

Büyük Meydan Muharebesinin ertesi gününde savaş alanını gezen Mustafa Kemal Paşa, yerde bir Yunan sancağını görünce ‘Yerden alınız’ demiş;  İzmir'e geldiğinde Yunan Bayrağına basmamıştır. İşte Mustafa Kemal bu yüzden büyük bir Lider ve Atatürk olmuş, Atatürk ve kurduğu Cumhuriyet hiçbir zaman kindar olmamış; tüm dünyaya ilkeleri ve zaferleri ile ilham kaynağı olmuştur. Ulu Önder Atatürk'ün nasıl bir lider olduğunu kimse ders kitaplarından yırtarak tarihten silemez, yok sayamaz.

Kıbrıs Türk toplumu da, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşabilmek için bilimsel düşünceyi esas alan aklın ve mantığın çizdiği Atatürk ilke ve devrimlerini gönüllü olarak ilk günden benimsemiştir ve böyle olmaya da devam edecektir.''

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Son Güncelleme: 10.09.2021 18:23
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