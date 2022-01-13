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Sucuoğlu’ndan Koca’ya ziyaret

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ankara temasları kapsamında, üniversiteden sınıf arkadaşı da olan Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı ziyaret etti.

13 Ocak 2022 Perşembe 19:00
Sucuoğlu’ndan Koca’ya ziyaret

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, bakanlığa gelişinde Koca, Başbakan Sucuoğlu’nu kapıda karşıladı.

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Nezaket ziyareti kapsamında gerçekleştirilen görüşmede, TC ve KKTC arasında sağlık alanında iş birliği ve pandemi süreciyle ortak mücadele kapsamında, yeni dönemde yapılması planlanan projeler gündeme geldi.

Görüşmede, Lefkoşa’ya yapılacak 500 yataklı yeni hastanenin temelinin 2022 yılı içinde atılması da kararlaştırıldı.
 

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Son Güncelleme: 13.01.2022 19:14
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