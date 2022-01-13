Sucuoğlu’ndan Koca’ya ziyaret

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, bakanlığa gelişinde Koca, Başbakan Sucuoğlu’nu kapıda karşıladı.
Görüşmede, Lefkoşa’ya yapılacak 500 yataklı yeni hastanenin temelinin 2022 yılı içinde atılması da kararlaştırıldı.
Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ankara temasları kapsamında, üniversiteden sınıf arkadaşı da olan Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı ziyaret etti.
Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, bakanlığa gelişinde Koca, Başbakan Sucuoğlu’nu kapıda karşıladı.
Görüşmede, Lefkoşa’ya yapılacak 500 yataklı yeni hastanenin temelinin 2022 yılı içinde atılması da kararlaştırıldı.