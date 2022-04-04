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Sucuoğlu’ndan elektrik faturası yorumu: “Bir değişiklik olursa, gelen ay mahsuplaşırız”
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Sucuoğlu’ndan elektrik faturası yorumu: “Bir değişiklik olursa, gelen ay mahsuplaşırız”

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Meclis kürsüsünden elektrik faturalarıyla ilgili bir açıklama yaparak, “Bu faturalar 5 Mayıs’a kadar ödenebilir… Yarın Bakanlar Kurulu’nda görüşeceğiz, eğer herhangi bir değişiklik olacaksa, bir sonraki ay mahsuplaşırız. Hataysa hata. Halk ciddi bir reaksiyon gösteriyorsa, düzeltmek gerekir” dedi.

04 Nisan 2022 Pazartesi 12:55
Sucuoğlu’ndan elektrik faturası yorumu: “Bir değişiklik olursa, gelen ay mahsuplaşırız”

Başbakan Faiz Sucuoğlu, muhalefetin elektrik faturalarıyla ilgili ısrarlı soruları üzerine kürsüye çıkarak açıklamalarda bulundu.

Sucuoğlu, yaşanan süreci, “mesleğiyle ilgili” bir örnekle özetledi:

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“Ameliyat yaparsınız çok başarılı olur hiçbir sıkıntı olmaz kapatırsınız yarayı hasta daha sonra taburcu olur gider. Zaman zaman ameliyat yaparsınız ama bakarsınız ufak tefek kanamalar vardır. Bu kanamalar için zaman zaman açıp bakmanız gerekir kanamanın odağı nedir diye. Çünkü açıp bakmazsanız hastayı kaybedebilirsiniz.”

“Bu zorlu süreçte” çeşitli önlemler alındığını ama halkın reaksiyonunun önemli olduğunu ifade eden Sucuooğlu, “Eğer ki bir hata varsa, geri dönmek de bir erdemdir. Bakanlar Kurulu’nun başkanı benim, sorumluluk da bana aittir. Hedef burada halka hizmettir. Eğer hizmette aldığınız reaksiyon beklentilerin ötesindeyse değerlendireceksiniz tekrardan. Sabah da bunu söyledim, geçen gün de söyledim, sonra da söyleyeceğim. Aranızda hiç yanlış yapmayan var mı?” diye sordu.

Elektrik faturalarının dün yollanmaya başladığını söyleyen Sucuoğlu, “Bu faturalar 5 Mayıs’a kadar ödenebilir. Dedik ki eğer herhangi bir değişiklik olacaksa, bir sonraki ay mahsuplaşırız sıkıntı olmaz. Eğer gerçekten kanayan yara varsa düzeltilecek. Hataysa hata. Halk ciddi bir reaksiyon gösteriyorsa, düzeltmek gerekir. Bakanlar Kurulu’nda yarın tekrardan değerlendireceğiz, icap ederse tekrar görüş alıp halk için yapabileceğimizi yapacağız” dedi.

Sucuoğlu, “Deniz bitti arkadaşlar, sıkıntı çok büyük. Allah göstermesin gemi gecikirse yok. Paramız yok. Dar ve sıkıntılı süreçte ne yapabileceğimiz uğraşı içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

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Faiz Sucuoğlu
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