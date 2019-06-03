Sucuoğlu’ndan bayram ziyareti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, bakanlığa bağlı dairelere bayram ziyaretinde bulundu.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Sucuoğlu, Sosyal Hizmetler Dairesi, Çalışma Dairesi, Çalışma İzin Merkezi, Sosyal Sigortalar Dairesi ve İhtiyat Sandığı Dairesi’ni ziyaret ederek, personelin Ramazan Bayramı’nı kutladı.
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