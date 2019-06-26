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Sucuoğlu:“Kayıt dışılık ciddi bir problem, insan kaçakçılığı boyutuna geldi”

Sucuoğlu:“Kayıt dışılık ciddi bir problem, insan kaçakçılığı boyutuna geldi”

26 Haziran 2019 Çarşamba 12:48
Sucuoğlu:“Kayıt dışılık ciddi bir problem, insan kaçakçılığı boyutuna geldi”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, kayıt dışılığın ciddi bir problem olduğunu, insan kaçakçılığı boyutuna geldiğini söyledi.

İnsanların ciddi mağduriyetler yaşadığını, kayıt dışılığın sosyal problemler yarattığını belirten Sucuoğlu, polis ve muhaceretle görüşmeler yaparak, sorunu kaynağından çözmek istediklerini ifade etti.

Sucuoğlu, Mahmut Kanber başkanlığındaki Esnaf ve Zanaatkarlar Odası heyetini kabul etti.

KANBER

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber Sucuoğlu’na yeni görevinde başarılar diledi. Sorunları birlikte çözebileceklerini inanç belirten Kanber, Sucuoğlu’na karşılaştıkları başlıca sorunları aktardı.

Kanber, iş gücü planlaması ve işsizlik sorunlarına değinerek, iş yeri sayılarının nüfus oranlarına göre fazla olduğunu söyledi.

Çalışma saatlerinde düzenleme, ön izin uygulamasının istihdamla ilişkisi gibi konularla ilgili görüşlerini dile getiren Kanber, ön izin uygulamalarında odanın görüşünün alınabileceğini, bu konuda ciddi çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Denetimlerin yaygınlaştırılması gerektiğini söyleyen Kanber, paravan şirketler ve turizmle ilgili sorunlara değindi.

Kanber, teşviklerin ve yerel istihdamın artırılması gerektiğini ifade etti.

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SUCUOĞLU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da odanın beraber çalışmaları gereken önemli paydaşlarından biri olduğunu söyleyerek, oluşturulacak komitelerde rutin görüşmeler yapmayı hedeflediklerini belirtti.

Amaçlarının işsiz vatandaşların ülkelerinde iş bulabilmelerini sağlamak olduğuna vurgu yapan Sucuoğlu, bu yönde atılacak adımları iler götürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Özellikle KKTC vatandaşı çalıştıran iş yerlerine sahip çıkacaklarını, destek olacaklarını belirten Sucuoğlu, gençlerin kendi ülkelerinde iş bulmaları ve kalmaları yönünde hassasiyetleri olduğunu kaydetti.

Yüksek öğretim sektörünün ciddi yerel istihdam sağladığını ancak turizmde bunun başarılamadığını söyleyen Sucuoğlu, turizmde çalışan yerel istihdam oranının yüzde 20’lere düştüğünü belirtti.

Sucuoğlu, bu rakamın yüzde 30-50 seviyesinde çıkarmak gerektiğini ifade etti.

Kayıt dışılığın ciddi bir problem olduğuna işaret eden Sucuoğlu, kayıt dışılığın insan kaçakçılığı boyutuna geldiğini, insanların ciddi mağduriyetler yaşadığını, sosyal problemler yarattığını söyledi.

Sucuoğlu, polis ve muhaceretle görüşmeler yaparak, sorunu kaynağından çözmek istediklerini ifade etti.

Ara eleman ve mesleki eğitimin geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Sucuoğlu, eğitimde reform ihtiyaç olduğunu belirtti.

Son Güncelleme: 26.06.2019 16:29
Anahtar Kelimeler:
Sucuoğlu Kayıtdışılık
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