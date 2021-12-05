Sucuoğlu’dan Larnaka’daki camiye yönelik saldırıya ilişkin açıklama

“Larnaka’daki Büyük Camii’ye molotof atılarak yakılmak istenmesi, tarihi cami ve kültürel mirasımıza yönelik vandallığın ne ilk ne de son örneği olacaktır” diyen Başbakan Sucuoğlu, “Papa 2. Francis’in Güney Kıbrıs ziyaretinden sadece birkaç saat sonra gerçekleşen saldırıyla, ziyaret sırasında verilen barış mesajları maalesef havada kalmıştır” ifadelerini kullandı.

Sucuoğlu açıklamasını şöyle sürdürdü:

“1963 yılından başlayarak Türk ve müslüman halka yönelik Güney Kıbrıs kökenli yapılan bu gibi tehditkar saldırılar, Rum tarafında egemen olan faşist ve saldırgan zihniyetin geçmişteki uzantılarının hala Rum toplumu içinde var olduğunun ve her daim var olacağının en bariz göstergesidir.

Bir çok defa yapılan saldırıların faillerinin bulunmasında yetersiz kalan Rum yönetiminin bu kez konuya duyarsız kalmayarak saldırının faillerini derhal yakalayarak en ağır şekilde cezalandırılacaklarını umuyoruz...

Müslüman inanışın gereği olarak Kıbrıs Türk Halkı için mabetlere ve kutsal değerlere saldırmak, bizim kültürümüzde çok ağır bir suçtur.

Kıbrıs konusunda diyalog çağrılarının devam ettiği bir dönemde bu tip saldırılar, iki halkı daha da uzaklaştırmaktadır...

Güney Kıbrısta bulunan Kıbrıs Türk mabetlerine yönelik böylesi insanlık dışı saldırıları şiddetle kınıyor, bir daha vuku bulmaması için gereğinin yapılacağına inanmak istiyorum”