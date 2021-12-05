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Sucuoğlu’dan Larnaka’daki camiye yönelik saldırıya ilişkin açıklama

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Larnaka’daki Büyük Camii’ne yönelik saldırıyı kınadı ve benzer saldırıların tekrar gerçekleşmemesi için gereğinin yapılmasını istedi.

05 Aralık 2021 Pazar 21:15
Sucuoğlu’dan Larnaka’daki camiye yönelik saldırıya ilişkin açıklama

“Larnaka’daki Büyük Camii’ye molotof atılarak yakılmak istenmesi,  tarihi cami ve kültürel mirasımıza yönelik vandallığın ne ilk ne de son örneği olacaktır” diyen Başbakan Sucuoğlu, “Papa 2. Francis’in Güney Kıbrıs ziyaretinden sadece birkaç saat sonra gerçekleşen saldırıyla, ziyaret sırasında verilen barış mesajları maalesef havada kalmıştır” ifadelerini kullandı.

Sucuoğlu açıklamasını şöyle sürdürdü:

“1963 yılından başlayarak Türk ve müslüman halka yönelik Güney Kıbrıs kökenli yapılan bu gibi   tehditkar saldırılar,  Rum tarafında egemen olan faşist ve saldırgan zihniyetin  geçmişteki uzantılarının hala Rum toplumu içinde var olduğunun ve her daim var olacağının en bariz göstergesidir.

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Bir çok defa yapılan saldırıların faillerinin bulunmasında  yetersiz kalan Rum yönetiminin bu kez  konuya duyarsız kalmayarak saldırının faillerini derhal yakalayarak en ağır şekilde  cezalandırılacaklarını umuyoruz...

Müslüman inanışın gereği olarak Kıbrıs Türk Halkı için mabetlere ve kutsal değerlere saldırmak,  bizim kültürümüzde çok ağır bir suçtur. 

Kıbrıs konusunda diyalog çağrılarının devam ettiği bir dönemde  bu tip saldırılar, iki halkı daha da uzaklaştırmaktadır...

Güney Kıbrısta bulunan Kıbrıs Türk mabetlerine yönelik böylesi insanlık dışı saldırıları şiddetle kınıyor, bir daha vuku bulmaması için gereğinin yapılacağına inanmak istiyorum”

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Son Güncelleme: 05.12.2021 21:47
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