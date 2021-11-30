Sucuoğlu’dan Azerbaycan’daki kazada ölenler için başsağlığı mesajı

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Azerbaycan’da meydana gelen helikopter kazasında şehit düşenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
“Dost ve Kardeş ülke Azerbaycan'da Devlet Sınır Hizmetleri'ne ait bir helikopterin düştüğü haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim
Bu elim olayda çoğu rütbeli 14 askerin şehit , 2 askerin yaralanması neden ile dost ülke Azerbaycan halkının acısını yürekten paylaşır, kaybettiğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize de başsağlığı ve sabır temenni ederim. “