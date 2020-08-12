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Sucuoğlu, Ticaret Odası Yetkililerini Kabul Etti

Lefkoşa, 12 Ağustos 20 (.): Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve yenilenen yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 14:38
Sucuoğlu, Ticaret Odası Yetkililerini Kabul Etti
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Lefkoşa, 12 Ağustos 20 (.): Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve yenilenen yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın yeni yönetiminin hayırlı olmasını dileyerek,  Ticaret Odası’nın birlikte çalıştıkları en önemli ortaklardan bir olduğunu kaydetti.

İçinden geçtiğimiz sürecin tüm dünyada sağlık ve ekonomi anlamında zor olduğunu ifade eden Sucuoğlu, ada ülkesi olarak en önemli lokomotif sektörler, turizm ve eğitimin olumsuz etkilendiğini belirtti.

Sucuoğlu, 15 Mart’tan bu yana yaşanan ekonomik zorluklar ve döviz krizi ile devam eden sıkıntılı süreç karşısında ekonominin önünü açmak adına çalıştıklarını kaydetti.

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Kıbrıs Türk Ticaret Odası başkanı Turgay Deniz kabulde yaptığı konuşmada pandemi sürecinde ekonominin ne kadar etkilendiğine dikkat çekerek, Ticaret Odası olarak önce sağlık dediklerini ve sağlık ekipmanlarının alınması için kampanya başlattıklarını  söyledi.

13 Mart’ta işyerlerinin kapatılması kararına iş dünyasının harfiyen uyduğunu  belirten Deniz, bu süreçte oda olarak sağlıktan sonra önceliklerinin istihdamın korunmasını  sağlamak olduğunu vurguladı.

Deniz “ ‘Aç insan, işsiz insan kalmasın noktasında  işbirliklerimiz oldu. Çok eleştirilen 1500 TL’lik  maaş katkısının dahi çok faydası olduğu da ortadadır. İkinci ekonomik pakette yer alan sosyal sigorta prim desteği kararının da  istihdamın desteklenmesi için büyük katkı sağlayacağına inanmaktayız.” şeklinde konuştu.

Turgay Deniz, devletin prim desteği karşısında, iş dünyasının  da elini taşın altına koyup yanındaki işçisinde sahip çıkması  gerektiğini belirtti.

(GÖZ/FEZ)  FOTOĞRAFLI

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