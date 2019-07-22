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Sucuoğlu: “önümüzdeki Aylarda Belediyeler Maddi Zorluklar Yaşayabilir… Çare Üretmek İçin Çalışmalar Başlattık”

Lefkoşa, 22 Temmuz 19 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, belediyelerin önümüzdeki aylarda maddi anlamda zorluklar yaşayabileceğini belirterek, buna çare üretmek için hükümetin çalışma başlattığını söyledi.

Sucuoğlu: “önümüzdeki Aylarda Belediyeler Maddi Zorluklar Yaşayabilir… Çare Üretmek İçin Çalışmalar Başlattık”

Lefkoşa, 22 Temmuz 19 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, belediyelerin önümüzdeki aylarda maddi anlamda zorluklar yaşayabileceğini belirterek, buna çare üretmek için hükümetin çalışma başlattığını söyledi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:54
Sucuoğlu: “önümüzdeki Aylarda Belediyeler Maddi Zorluklar Yaşayabilir… Çare Üretmek İçin Çalışmalar Başlattık”

Lefkoşa, 22 Temmuz 19 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, belediyelerin önümüzdeki aylarda maddi anlamda zorluklar yaşayabileceğini belirterek, buna çare üretmek için hükümetin çalışma başlattığını söyledi.
Bakan Sucuoğlu, Belediye Emekçileri Sendikası (BES) yetkililerini kabul etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Sucuoğlu, BES Başkanı Mustafa Yalınkaya konuşmasında, Bakan Sucuoğlu’na yeni görevinde başarılar dileyerek, hükümetlerin değiştiğini ama sürekliliğin önemli olduğunun altını çizdi. Yalınkaya, belediyeleri önümüzdeki 5 ay içinde ciddi krizlerin beklediği bir döneme girileceğini ifade ederek, söz konusu krizlerin çalışma hayatını etkileyeceğini kaydetti.
Yalınkaya, mevcut hükümetin sorunlara en erken zamanda çözüm bulması için Çalışma Bakanı Sucuoğlu’ndan destek talep etti. 
SUCUOĞLU: “ÇARE ÜRETMEK ZORUNDAYIZ”

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da, belediyelerin bu ülkenin hizmet veren kurumları olduğunu kaydederek, belediyelerin Aralık sonu Ocak ayı itibarı ile yaşayabileceği ciddi sıkıntılar olduğunu ifade etti. 
“Bu konuda bir çare üretmek zorundayız. Bunun ötelenmesi veya bir şekilde yok sayılması her şeyi etkiler. Başta çalışma barışı olmak üzere, sosyal sıkıntılar da yaratır. Çünkü, binlerce insanımız belediyelerde çalışıyor” ifadelerini kullanan Bakan Sucuoğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile bu konuları görüşüp çözüm yolları üzerinde konuştuklarını kaydetti ve hükümet olarak da konu üzerinde çalıştıklarını belirtti.
“ÇALIŞANLARIN SORUNLARININ DA ÇÖZÜMLENMESİ GEREKİR”
“Son imzalanan ek protokol anlamında önümüzdeki süreçte belli konularda bir yumuşama, sıcak paranın buraya aktarılmasıyla birlikte belli sektörlerde bir rahatlama ve dolayısıyla bunun topluma yansıması anlamında pozitif görüntü ortaya çıkacak. Ama bu süreç içerisinde özellikle belediyelerle ilgili çalışanların da sorunlarının en kısa sürede çözümlenmesi gerekir” şeklinde konuşan Bakan Faiz Sucuoğlu, hükümetin bu konuda hassasiyeti olduğunu ve çözüm üretilmesi adına çalışmalar yapılacağını sözlerine ekledi.  
(DOĞ/GÜL) FOTOĞRAFLI     
 

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