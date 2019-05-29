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Sucuoğlu Makine Mühendisleri Odası Yetkilileri İle Görüştü

Lefkoşa, 29 Mayıs 19 (.): Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, hedeflerinin sektörlerin önünü açmak, vatandaşların işlerini yokuşa sürmek yerine kolaylaştırmak ve hızlandırmak olduğunu söyledi.

Sucuoğlu Makine Mühendisleri Odası Yetkilileri İle Görüştü

Lefkoşa, 29 Mayıs 19 (.): Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, hedeflerinin sektörlerin önünü açmak, vatandaşların işlerini yokuşa sürmek yerine kolaylaştırmak ve hızlandırmak olduğunu söyledi.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:20
Sucuoğlu Makine Mühendisleri Odası Yetkilileri İle Görüştü

Lefkoşa, 29 Mayıs 19 (.): Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, hedeflerinin sektörlerin önünü açmak, vatandaşların işlerini yokuşa sürmek yerine kolaylaştırmak ve hızlandırmak olduğunu söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Ahmet Ulubay  başkanlığındaki Kıbrıs Türk Makine Mühendisleri Odası yetkililerini makamında kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kabulde konuşan Oda Başkanı Ulubay, Bakan Sucuoğlu’na   yeni görevinde başarılar dileyerek, Oda’nın  çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Makine Mühendisleri Odası olarak en büyük paydaşlarından birinin  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olduğuna işaret eden Ulubay, iş makineleri, vinçler ve kaldırma cihazlarıyla ilgili  Oda tarafından hazırlanan "İthalatı ve İhracatı Denetleme Tüzüğü’"nün hayata  geçirilmesi konusunda  yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi. 

Yasal mevzuat açısından ülkede bu konuda büyük sıkıntı yaşandığını anlatan Ulubay, yetkili kurumun Çalışma Dairesi olduğunu belirterek, tüzüğün yürürlüğe geçmesi için Bakan Sucuoğlu’ndan destek istedi. Ulubay, Makina Mühendisleri Odası olarak, toplum menfaatine olacak her türlü görev ve işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.

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SUCUOĞLU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da konuşmasında, Bakanlık olarak hedeflerinin  sektörlerin önünü açmak  ve vatandaşların işlerini yokuşa sürmek yerine kolaylaştırmak ve hızlandırmak  olduğunu söyledi.

Tüzüğün yürürlüğe girmesi için Bakanlık olarak iş birliğine açık olduklarını  belirten Sucuoğlu, Oda’ nın bilgi ve tecrübelerinden faydalanarak  hareket etmeye hassasiyet göstereceklerini  söyledi. 

İlerleyen günlerde Bakanlık olarak kendilerini yoğun bir temponun beklediğini kaydeden Sucuoğlu, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı doğumdan ölüme kadar, insan ömrünün her döneminde sorumluluğu olan bir bakanlık. İnsanımıza olumlu yönde dokunabilmek ve sorunlarını çözebilmek amacıyla aralık sonuna kadar otomasyona geçmeyi hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın bürokratik işlemlerini süratli bir şekilde yapabilmesi için çalışacağız. Vizyonumuz,  vatandaşlarımızın işini zorlaştırmak değil kolaylaştıracak çözümler üretmek olacak. Bu yönde gayret göstereceğiz " dedi

(YIL/ŞEB) FOTOĞRAFLI 

 

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