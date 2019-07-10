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Sucuoğlu Ktso Heyetini Kabul Etti

Lefkoşa, 10 Temmuz 19 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu Candan Avunduk başkanlığındaki Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) heyetini kabul etti.

Sucuoğlu Ktso Heyetini Kabul Etti

Lefkoşa, 10 Temmuz 19 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu Candan Avunduk başkanlığındaki Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) heyetini kabul etti.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:52
Sucuoğlu Ktso Heyetini Kabul Etti

Lefkoşa, 10 Temmuz 19 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu Candan Avunduk başkanlığındaki Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) heyetini kabul etti.

Avunduk, kabulde yaptığı konuşmada, yeni hükümetin hayırlı olmasını dileyerek, mal ve hizmet üretimi ile ülkenin gelişeceğini, katma değer üreterek önce iç piyasasını geliştirecek KKTC’nin daha sonra ihracat kapılarını zorlamasının mümkün olduğunu ifade etti.

Avunduk, işgücü piyasasının yerel ürünlerin tüketilmesiyle, tüm iş insanlarının ülke kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmesiyle, yerli iş gücünün desteklenmesiyle ileri gidebileceğini kaydederek, emeği suistimal eden kim varsa Bakanlıkla birlikte üzerine gitmeye hazır olduklarını bildirdi.

Teknik eleman eksikliğinin en büyük sorunlardan biri olduğunu belirten Avunduk, iyi bir iş birliği içinde iş insanları için turizm, eğitim gibi alanlarda çalışacak ara eleman yetiştirilmesine katkı yapmak istediklerini belirtti.

SUCUOĞLU

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Bakan Sucuoğlu ise, yerel işgücünü destekleme adı altında 2008 ve 2009 yıllarında yapılan çalışmaların varlığına dikkati çekerek, İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigorta primlerini fonun üstlendiğini fakat DPÖ’nün istatistiki verilerine bakıldığında arzu edilen hedefe ulaşılamadığının görüldüğünü söyledi.

15-21 yaş arası % 22 işsizlik oranı varken genel işsizlik oranının % 9 olduğuna işaret eden Bakan Sucuoğlu, % 22’nin 9 bin 800 gence tekabül ettiğini, gençliği üretim ve hizmet sektörlerine yönlendirmek gerektiğini kaydetti.

Bir veya bir buçuk yıl öncesine kadar % 22’lerde olan yerli işgücünün, bugün % 20’ye düştüğünü ve bir şeylerin yolunda gitmediğini söyleyen Sucuoğlu, dünyanın tersi bir durumun KKTC’de yaşandığını, başta Almanya olmak üzere tüm dünyada ortaokulu bitiren gençlerin % 75’lik kısmının teknik ve mesleki liseleri tercih ederken KKTC’de bunun tam tersi olduğunu belirtti.

Bu anlamda mesleki ve teknik liseleri daha cazip hale getirebilmek adına çalışmalar yapılması gerektiğini, aynı zamanda hem eğitim sisteminde hem de ailelerin mantalitesinde değişiklikler olması gerektiğini dile getiren Sucuoğlu, ülkeye gelen üçüncü ülke yabancı işçilerinin çeşitli sosyal sorunları da beraberinde getirdiğine işaret etti.

Kaliteli ve 12 ay sürekli üretimin önemine de işaret eden Sucuoğlu, önümüzdeki günlerde KKTC toplumunun sürekli üreten bir toplum haline gelmesini umduğunu söyledi.

(RU/HA)  FOTOĞRAFLI


 

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