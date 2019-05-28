Sucuoğlu, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Heyetini Kabul Etti

Lefkoşa, 28 Mayıs 19 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nden (KTİMB) bir heyeti kabul etti.

Bakanlık açıklamasına göre, Sucuoğlu, KTİMB heyetinin nezaket ziyaretinde yaptığı konuşmada, görevi yeni devraldığını ve üç gündür toplantılar yaparak yürütülen işlerle ilgili bilgi aldığını anlattı ve bayramdan sonra hızla icraata geçeceklerini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevinin kendisini çok heyecanlandırdığını ve oluşabilecek sorunların önünü açmak hedefiyle hızla icraata başlayacağını kaydeden Sucuoğlu, yapılacak çok iş olduğunu ve farkındalığın arttırılması için çalışacaklarını belirtti.

Özellikle sosyal projelerin kendisini heyecanlandırdığını belirten Sucuoğlu, “Bakıma muhtaç vatandaşlarımıza yönelik olan merkezleri güçlendirme ve yeni merkezler açma hedefindeyiz” şeklinde konuştu.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer de, önceki hükümet döneminde imzalanan protokol gereği yapılması planlanan ‘Yaşlı Bakımevleri’nin hayata geçmesi için üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını vurguladı. Gürcafer, “İmzaladığımız protokolün gereklerini yapmaya hazırız. Lefkoşa ve Mağusa bölgelerinde Bakanlığın göstereceği gayrimenkul üzerine Yaşlı Bakımevlerini bir tamam yaparak teslim etmeye hazırız” dedi.

(ÖZ/FEZ) FOTOĞRAFLI