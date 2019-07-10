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Sucuoğlu: “hedef Kayıt Dışılığı Önlemek”

“KARA LİSTEYE ALDIĞIMIZ İSİMLERE YABANCI UYRUKLU İŞÇİ GETİRME İŞLEMİNİ DURDURUYORUZ” 

Sucuoğlu: “hedef Kayıt Dışılığı Önlemek”

“KARA LİSTEYE ALDIĞIMIZ İSİMLERE YABANCI UYRUKLU İŞÇİ GETİRME İŞLEMİNİ DURDURUYORUZ” 

10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:52
Sucuoğlu: “hedef Kayıt Dışılığı Önlemek”

“KARA LİSTEYE ALDIĞIMIZ İSİMLERE YABANCI UYRUKLU İŞÇİ GETİRME İŞLEMİNİ DURDURUYORUZ” 
Lefkoşa, 10 Temmuz 19 (.): Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, afla kayıt dışılığı ortadan kaldırmayı planladıklarını söyleyerek, amaçlarının para kazanmak değil, kayıt altına almak olduğunu söyledi. 
Sucuoğlu, “Bir asgari ücretle bu işlemi yapacağız. Muhaceretle birlikte çıkacak bu af. Önemli olan af çıkartmak değil, kaynağı nasıl kuruturuz onu çözmek”  dedi. 
UBP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, katıldığı bir televizyon programda Sucuoğlu, göreve geldiği günden bu yana atılan ve atılacak adımları paylaşarak değerlendirmelerde bulundu.
Kayıt dışı yaşam rakamlarını ortaya koyan Sucuoğlu, kayıt dışı mücadele yöntemlerini anlatarak, af gündemini paylaştı.
“AMACIMIZ PARA KAZANMAK DEĞİL, KAYIT ALTINA ALMAK”
Kayıt dışılığın bir insanlık durumu olduğuna dikkat çeken Sucuoğlu, resmi rakamların yüzde 20.44’e ulaştığını, gayri resmi rakamlarla bunun yüzde 30’ların üzerine çıktığını ifade etti. 
Sucuoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:  
“Geldiğimiz gün, hafif bir çalışma anlamında bulduğumuz af vardı, bunu sonlandırdık. Afla kayıt dışılığı ortadan kaldırmayı planlıyoruz. Amacımız para kazanmak değil, kayıt altına almak. Bir asgari ücretle bu işlemi yapacağız. Muhaceretle birlikte çıkacak bu af. Önemli olan af çıkartmak değil, kaynağı nasıl kuruturuz onu çözmek” 
“GELEN İŞÇİ NEREDE ÇALIŞACAĞINI BİLECEK”
Yurt dışından gelen işçilerin sürekli ve kısa sürede iş değiştirmelerinin de önüne geçecek bir çalışmanın dosyada yer aldığını belirten Sucuoğlu, “Gelen işçi nerede çalışacağını bilecek. Örneğin bir işçi geldi serada çalışıyor, arkadaşları garson yapalım dediler, 3-5 ay sonra bakıyorsunuz çocuk kayboluyor. Burada işçiyi getiren mağdur oluyor. Bunun önüne geçmek için iş değiştirmek istiyorsa ülkeden çıkacak, 6 ay kalacak ülkesinde, öyle gelecek” dedi. 
Sucuoğlu, sertifika sistemini de hayata geçireceklerini belirterek, çalışmaya gelenlerin sertifikası ve kabul edilen belgelerle ülkeye geleceğini dile getirdi. 

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“AMACIMIZ CAZİBE YARATMAK”
Çalışma hayatı ile ilgili rakamsal verileri ortaya koyan Bakan Sucuoğlu, 2018 yılı verilerinde 59 bin 650 çalışanın olduğunu, 32 bin 255 kişinin Türkiye’den, 14 bin 657 kişinin diğer ülkelerden olduğunu söyledi. 
2010 yılı ile kıyaslama yapan Sucuoğlu, durumu dramatik olarak niteledi ve şu şekilde konuştu: “2010 yılında 3. ülkeden gelen 2 bin küsurdu, şimdi 6 kat çoğalma var. Türkiye’den gelen 2010’da 27 binlerdeydi, yavaş bir çıkış var.” 
Sucuoğlu, İŞ-KUR ile çalışma yapmak istediklerini kaydederek, gelmek isteyenlerin İŞ-KUR üzerinden gelmesini istediklerini kaydetti. 
Sucuoğlu, “Böyle bir çalışma yapmak istiyoruz. Hem gelen hem de burada çalışan için iyi avantaj olacak. Burada cazibe yaratmak lazım, onun da çalışmasını yapıyoruz” dedi. 
“KARA LİSTEYE ALDIK”
Kayıt dışılığın Güney Kıbrıs’a kaydığını da söyleyen Sucuoğlu, “Bangladeşli grupla bir araya geldim. Onların iddiası bu. İnsanlık dramına gidiyor. İnsan emeğini sömüren bir sisteme gidiyor. Bu işle uğraşan ve para kazanan isimleri tespit ediyor, kara listeye alıyoruz. İnsanları çalıştırmak için buraya getirip, ücret alıp kendi haline bırakıyorlar. Kara listeye aldığımız isimlere yabancı uyruklu işçi getirme işlemini durduruyoruz” şeklinde konuştu. 
“YARISINI BİZ ÖDEYECEĞİZ”
Genel Sağlık Sigortası ile ilgili bir soruya da yanıt veren Sucuoğlu, şöyle dedi:
“Sağlık Bakanlığı döneminde de üzerinde çalıştığımız bir konuydu, geldiğimiz gün itibariyle önümüze getirdik, bir şeyler yapılmaya çalışıldı ama istediğimiz şekilde gitmedi ama hızlandıracağız. Yıl sonuna kadar bakanlığımızı ilgilendiren kısmı bitireceğiz. Şu an Tabipler Birliği ile görüşme olacak, Genel Sağlık Sigortası’na gidecek yolun ilk adımını atıyoruz, radyolojik tetkikler konusunda bunu sigortalılara açıyoruz. Örneğin MR çektiniz ve ücreti 100 tl, bunun yarısını biz ödüyoruz. Tüm sigortalılar istediği yerde muayene olacak, 3. Aşama da ameliyatlar gelecek.  Peyderpey adımlarımızı atacağız.” 
(TUĞ/HA)
 

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